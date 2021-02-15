年初二埔里王姓兄弟開槍殺人搶錢 法官裁定羈押禁見

南投縣埔里鎮劉姓男子大年初二遭人在街頭槍殺，涉案的王姓兄弟僅因借錢不成，竟槍殺劉姓被害人，且涉嫌強盜財物，南投地院認為王姓兄弟涉嫌加重強盜、強盜殺人等重罪，且有逃亡、串證之虞，裁定兩人羈押禁見。

據了解，王姓男子（24歲）得知劉姓男子（60歲）大年初二下午到埔里北平街民宅打麻將，他由胞兄（26歲）駕駛白色轎車到現場，王進入屋內稱要一起打麻將，並向劉姓男子借錢被拒，他竟噴辣椒水鬧場離開，劉姓男子相當氣憤出門理論。

兩人在街頭爭吵時，王竟持改造手槍對著劉開一槍擊中左胸，劉姓男子當場倒地不起，王姓男子坐上胞兄駕駛的轎車逃離現場。劉姓男子經屋內民眾報警送醫急救，仍告不治。

埔里警分局迅速鎖定王姓兄弟檔，全面動員追緝，5小時內就將2人逮捕到案，並起出作案用的改造手槍及子彈3發。主嫌供稱，槍彈都是多年前朋友寄放。

劉姓男子家屬表示，被害人出門時身上帶著15萬元現金，但家屬在死者身上僅發現2000元，質疑王姓兄弟涉嫌殺人強盜。南投地檢署複訊後，認為兩人有逃亡、串證之虞，聲請羈押。