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摺疊刀、辣椒水襲警 2男加重妨害公務送辦

中央社 / 台中15日電

台中市警方今天凌晨在西屯區一處夜店旁處理酒客糾紛，盧姓男子突然持摺疊刀劃傷員警，另名印姓男子則以辣椒水攻擊員警，兩人被制伏後，都被依加重妨害公務等罪嫌送辦。

台中市警察局第六分局今天表示，警方凌晨4時多在西屯區青海南街巡邏時，發現一家夜店旁有多名酒客發生口角上前了解，警方發現在場26歲盧姓男子持有摺疊刀，要制止時一名員警遭盧男持刀劃傷。

盧男被其他員警壓制後，要押解進巡邏車時，另名21歲印姓男子持自備辣椒水，突然攻擊其他執勤員警，情況緊急下，員警對空鳴槍4槍控制現場，將在場的盧男等5人帶回警局釐清案情。

警方訊問後，將盧姓與印姓男子，依加重妨害公務罪及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，受傷員警分別被送往台中榮民總醫院及林新醫院，治療後均無大礙。

妨害公務 台中市 夜店

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