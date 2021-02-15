摺疊刀、辣椒水襲警 2男加重妨害公務送辦
台中市警方今天凌晨在西屯區一處夜店旁處理酒客糾紛，盧姓男子突然持摺疊刀劃傷員警，另名印姓男子則以辣椒水攻擊員警，兩人被制伏後，都被依加重妨害公務等罪嫌送辦。
台中市警察局第六分局今天表示，警方凌晨4時多在西屯區青海南街巡邏時，發現一家夜店旁有多名酒客發生口角上前了解，警方發現在場26歲盧姓男子持有摺疊刀，要制止時一名員警遭盧男持刀劃傷。
盧男被其他員警壓制後，要押解進巡邏車時，另名21歲印姓男子持自備辣椒水，突然攻擊其他執勤員警，情況緊急下，員警對空鳴槍4槍控制現場，將在場的盧男等5人帶回警局釐清案情。
警方訊問後，將盧姓與印姓男子，依加重妨害公務罪及傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，受傷員警分別被送往台中榮民總醫院及林新醫院，治療後均無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言