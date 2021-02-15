影／高雄阿嬤提款要發壓歲錢遭尾隨飛車行搶 警逮2人

高雄一名年約60多歲的阿嬤小年夜當晚10點多到郵局提領1萬元準備發壓歲錢，卻被歹徒盯上，嫌犯一路尾隨她回家，待她進家門停車時，由一人趁機進入婦人家從後方拉扯包包再飛車離去，導致婦人摔倒在地身體多處擦傷，警方事後擴大追查，發現一嫌躲在住家頂樓，一人北上藏匿，先後拘捕到案。

林園警分局偵查隊長吳國雄表示，被搶婦人當晚在郵局提款就被盯上，被搶後手腳多處擦傷，待回過神時，嫌犯已不知去向。警方擴大調閱監視器，發現涉嫌犯案者有2人，共騎贓車尾隨，看準時機下手犯案，得手後逃逸，再把作案機車棄置到其他行政區，轉搭計程車到夜市吃宵夜。

林園警分局成立專案小組，全員停追緝，鎖定林姓、許姓2男涉有重嫌，掌握2人行蹤後，報請高雄地檢署檢察官簽發拘票，並搭高鐵在新北市將許嫌緝捕到案。

警方表示，這起搶案許嫌僅分給林嫌2000元、其餘8000元均拿走，詢問後已依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦，林嫌經高雄地院審理後裁定羈押獲准，許嫌還在偵查中。