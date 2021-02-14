南投埔里警4小時速破槍殺案 縣長發獎勵金嘉勉

南投縣埔里鎮昨傳出街頭槍擊案，一名劉姓男子疑因財務糾紛被一槍斃命，開槍男子及共犯隨即逃逸，但當地警方鎖定涉案的王姓兄弟檔，並動員積極追緝，不到5小時就逮捕2人，迅速宣布破案，南投縣長林明溱今特別頒發獎勵金嘉勉。

據了解，24歲王姓男子與60歲劉男兩人疑有財務糾紛，王昨鎖定劉在南投埔里北平街拜訪友人，前往該民宅並在附近與劉發生衝突，並對持槍朝劉開了1槍，打中其左胸，劉當場倒地，最後傷重不治，王則由26歲胞兄開車接應逃逸。

埔里警分局指出，昨下午3時許獲報，轄內北平街發生槍擊案，2名身分不明男子向劉姓被害人左胸前開一槍，隨即共乘白色小客車逃逸，而其警力到場後，迅速鎖定王姓兄弟檔涉嫌重大，經全面動員追緝，5小時內就將2人逮捕到案。

南投縣長林明溱為勉勵偵破槍擊案件有功人員，今前往埔里警分局頒發獎勵金，肯定警方迅速破案，穩定年節期間治安及偵辦辛勞；林表示，埔里警方發揮團隊合作精神，在最短時間內迅速偵破該案，穩定民心，更展現打擊犯罪的能力。