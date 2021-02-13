南投埔里男遭當街槍殺 警逮捕2犯嫌偵訊中

南投縣埔里鎮劉姓男子今天至當地北平街拜訪友人，未料疑因賭博糾紛遭鎖定行搶，且開槍擊中左胸，傷重不治，身上10多萬元也被搶走；警方事後鎖定一對王姓兄弟涉案，經追緝於晚上7時許抓到2人；警方表示，正將2人帶回警所偵訊，犯案動機仍待調查釐清。

據了解，劉男（60歲）有賭博前科，今天到北平街跟友人拜年聚會，下午3時許在友人住家附近疑因財務糾紛，與26歲王男發生言語和肢體衝突，王拿出預藏槍枝，對劉開了1槍且打中其左胸，劉當場倒地，身上10多萬也遭搶走，王的24歲胞弟則開車接應其兄逃逸。

劉男被送醫後，因子彈卡在肋骨，加上心臟穿刺傷，在下午4時32分宣告不治；死者胞弟表示，他哥下午去該民宅打麻將，犯嫌闖入要屋內要找人借錢不成，就拿辣椒水亂噴後跑出去，他哥追出去與對方發生爭吵，對方拿槍射殺，還搶錢。

警方表示，下午獲報，3時15分轄內北平街一處民宅前發生槍擊案，迅速鎖定王姓兄弟涉嫌重大，2人當時共乘1輛白色轎車逃逸，經全面動員追緝，迅速在晚上7時許分別在草屯、魚池兩地逮到王姓兄弟。

埔里警分局表示，王男是因為賭債糾紛或借錢不成行搶才開槍，其犯案動機及詳細案發經過，仍待調查釐清。