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中市私人招待所命案 竟是股東內鬨引殺機

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中市私人招得所股東內鬨命案 警陸續逮獲嫌犯

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南屯區益豐路的一處私人招待所涉嫌經營賭場，今天清晨發生尋仇殺人命案。圖／讀者提供
台中市南屯區益豐路的一處私人招待所涉嫌經營賭場，今天清晨發生尋仇殺人命案。圖／讀者提供

具有黑道背景的陳男與綽號「阿隆」男子，同為私人招待所的股東，兩人結有仇怨，昨清晨，「阿隆」率廿多名手下至私人招待所尋仇，涉嫌持刀猛刺陳的胸腹背等部位多刀，致陳臟器外露慘死。警方「以車追人」逮獲蔡姓、黃姓二嫌，以及一名少年共三嫌，蔡與黃辯僅駕車、未動手，警方將依共犯移送，並漏夜追緝在逃的主嫌「阿隆」等人。

警方調查，死者陳男（四十六歲）有妨害自由、恐嚇等前科，而兇嫌「阿隆」等人疑為暴力討債、詐騙等集團成員，與被害人陳男有債務糾紛，而「阿隆」與死者陳男熟識，同為私人招待所的股東。命案發生後，警方先找到租私人招待所的承租者、目擊者，再「以車追人」，昨天下午已逮獲黃姓（卅二歲）、蔡姓（卅二歲）二嫌，漏夜調查。

警方表示，死者陳男為林男的老大，去年十月間，林男等人以設私人招待所為由，向房東承租位於台中市南屯區益豐路四段某大樓的五樓四、五十坪房子，供休閒、娛樂用途，而陳男與主嫌「阿隆」熟識，同為招待所的股東，過年期間疑經營麻將賭場。

昨天清晨六時許，「阿隆」與同夥共廿多人分別駕駛六輛自小客車，分持刀槍抵達私人招待所，以拜年為由進入，當時招待所內也有廿多人。「阿隆」找「大仔」陳男談談，雙方在休息室內發生激烈口角，被害人陳男遭亂刀砍殺，胸、腹、背被砍殺多刀，其中胸腹部的一刀長達廿多公分為致命傷，致臟器外露，經送林新醫院急救後不治。

在客廳內的人聽到休息室內有異狀，上前敲門，「阿隆」等人拿槍朝天花板連開三槍，奪門逃逸駕車逃離。警方據報趕到現場，發現休息室內有電視、冰箱、還有外食，地面血跡斑斑，將林男、洪男等目擊者帶回派出所調查。

林男等人證稱「阿隆」等人，朝天花板開三槍，但經警方鑑識人員在現場尋找後，無彈殼、無彈著點、也無火藥殘跡，研判「阿隆」等人所持為道具槍，未具殺傷力。

警方調閱現場及路口監視器畫面，掌握特定對象及車號，除將林男、洪男等目擊證人帶回調查，並昨天下午逮獲蔡男、黃男，兩嫌是作案車輛的車主，辯稱僅駕車、未動手。警方漏夜調查，並持續追緝在逃的主嫌「阿隆」。

監視器

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