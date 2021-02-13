年初二假拜年真尋仇！20餘人亂刀砍死賭場負責人

台中市南屯區益豐路的一處賭場，今天清晨發生兇殺命案，以綽號「阿隆」為首等共20餘人，以拜年為由分持刀槍進入賭場找「大仔」陳男，要他到休息室內談談，涉嫌亂刀砍死陳男，賭場內的人見出狀兄敲門，「阿隆」等人開3槍後逃離。警方查出「阿隆」等人有詐欺前科，疑為詐團成員，與被害人有債務糾紛，正全面追緝「阿隆」等人，並了解殺人犯案動機。

警方查出，去年10月間，林男等人以設私人招待所為由，向房東承租位於台中市南屯區益豐路4段某大樓的5樓50多坪房子，過年期間疑經營麻將賭場，而陳男（46歲）為林的老大，與兇嫌「阿隆」等人熟識。

今天清晨6時許，「阿隆」等20多人分別駕駛自小客車，分持刀槍抵達益豐路這棟大樓，以拜年為由進入這處賭場，當時裡面有20多人，「阿隆」等人即表示要找「大仔」陳男談談，雙方在休息室內發生激烈口角，被害人陳男遭亂刀砍殺，胸、腹、背被砍殺多刀，其中胸腹部的1刀長達20多公分，致臟器外露，經送醫急救後不治。

在客廳內的人聽到休息室內有異狀，上前敲門，「阿隆」等人拿槍朝天花板連開3槍，奪門逃逸駕車逃離。警方據報趕到現場，發現休息室內有電視、冰箱、還有外食，地面血跡斑斑，將林男、洪男等人帶回派出所調查。

林男等人證稱「阿隆」等人，朝天花板開3槍，但經警方鑑識人員在現場尋找後，無彈殼、無彈著點、也無火藥殘跡，研判「阿隆」等人所持為道具槍，未具殺傷力。