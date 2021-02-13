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台南哥哥持鐮刀追砍酒後鬧事弟弟致重傷 檢方聲請羈押
昨天大年初一，台南市官田區60歲的王姓男子受不了酒後58歲弟弟跑到家裡鬧事，兩人口角衝突後，哥哥一氣之下，竟持鐮刀追砍，導致弟弟肩、頸、腹部等多處刀傷，血流滿地，經送醫急救後脫離險境，哥哥事後自知鑄下大錯，打電話自首，被上門的員警逮捕，並依殺人未遂罪嫌送辦。經檢方訊後認他涉嫌重大且涉犯重罪，今天已向台南地院聲請羈押。
警方調查，這對兄弟住在官田區東西庄毗鄰而居，曾經務農，但因年事漸長，目前兩人都無業。而被砍傷的弟弟酗酒成性，酒後常到哥哥家鬧事，令讓負責照顧老母親的哥哥不堪其擾，感情不睦。
昨天下午4時30分多，弟弟故態復萌，喝完酒後又跑到哥哥，兩人吵的不可開交。哥哥忍無可忍，便拿鐮刀從屋內追砍到屋外，導致弟弟肩、頸、手臂、腹部等多處刀傷，血流如注，經緊急送往麻豆新樓醫院急救後，脫離險境。
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