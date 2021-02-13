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年初二台中賭場驚傳尋仇兇殺命案 鎖定負責人砍殺多刀致死

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大年初一台南哥哥不滿弟弟酒後鬧事 持鐮刀追砍致重傷

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市大年初一發生一起哥哥持鐮刀追砍弟弟的案件，官田區60歲的王姓男子受不了酒後58歲弟弟成天跑到家裡鬧事，兩人口角衝突後，哥哥一氣之下，竟持鐮刀追砍，導致弟弟肩、頸、腹部等多處刀傷，血流滿地，經送醫急救後脫離險境，哥哥事後自知鑄下大錯，打電話自首，被上門的員警逮捕，警方依殺人未遂罪嫌送辦。

麻豆警分局調查，受傷的弟弟被砍殺後血流如注，但案發後意識清楚，被送往麻豆新樓醫院急救，目前並無生命危險。

警方調查，這對兄弟住在官田區東西庄毗鄰而居，曾經務農，但因年事漸長，目前兩人都無業。而被砍傷的弟弟酗酒成性，酒後常到哥哥家鬧事，令讓負責照顧老母親的哥哥不堪其擾，感情不睦。

昨天下午4時30分多，弟弟故態復萌，喝完酒後又跑到哥哥，兩人吵的不可開交。哥哥忍無可忍，便拿鐮刀從屋內追砍到屋外，導致弟弟肩、頸、手臂、腹部等多處刀傷，血流如注，經緊急送往麻豆新樓醫院急救後，脫離險境。

案發後，哥哥犯案後打電話自首，留在家裡等警方上門將他逮捕。訊後，哥哥後悔不已被警方依殺人未遂罪嫌移送法辦。

台南市官田區60歲的王姓男子受不了酒後58歲弟弟成天跑到家裡鬧事，昨天下午竟持鐮刀追砍，導致弟弟肩、頸、腹部等多處刀傷送醫。記者邵心杰／翻攝
台南市官田區60歲的王姓男子受不了酒後58歲弟弟成天跑到家裡鬧事，昨天下午竟持鐮刀追砍，導致弟弟肩、頸、腹部等多處刀傷送醫。記者邵心杰／翻攝
王姓男子事後自知鑄下大錯，打電話自首，被上門的員警逮捕，警方依殺人未遂罪嫌送辦。記者邵心杰／翻攝
王姓男子事後自知鑄下大錯，打電話自首，被上門的員警逮捕，警方依殺人未遂罪嫌送辦。記者邵心杰／翻攝
麻豆警分局調查，受傷的弟弟被砍殺後血流如注，但案發後意識清楚，被送往麻豆新樓醫院急救，目前並無生命危險。記者邵心杰／翻攝
麻豆警分局調查，受傷的弟弟被砍殺後血流如注，但案發後意識清楚，被送往麻豆新樓醫院急救，目前並無生命危險。記者邵心杰／翻攝

殺人 自首

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