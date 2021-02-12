疑財務糾紛被盯上 癌末男被擄今凌晨獲釋

桃園市約50歲黃姓男子6日遭擄走，直到今天大年初一才獲釋，得以和家人團圓，據悉黃男為桃園幫派「黑人家族」成員，十多年前曾因非法經營地下期指盤口被捕，此次遭擄疑因財務糾紛，被竹聯幫弘仁會盯上引起，外傳黃被押時遭虐，還被要脅上億元贖金，據了解黃為癌末病患，警方強調無贖金，黃也未遭虐打，目前積極偵辦中。

黃姓男子6日下午與同居女友開車前往桃園市八德區訪友，孰料行蹤早被歹徒盯上，座車被歹徒跟車尾隨，黃與女友途經八德區後庄街一帶時，分乘兩、三輛車的歹徒上前攔車，約有七、八人涉案擄走黃，往大溪方向逃逸，最後轉往新北板橋一帶藏匿。

黃姓男子女友也在車上，眼見男友被人當街擄走，嚇得趕緊報案，八德警分局獲報後，當天迅速組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，桃園地檢署也立即分案，並指派1名主任檢察官率領專責檢察官指揮專案小組全力偵辦，陸續拘提6名涉案人到案說明。

正逢農曆過年期間，黃姓男子遲遲無法回家過年，且6日下午遭押時，一度抵抗身體略有受傷，更讓親友相當擔心，警方連日來積極查緝，先掌握歹徒犯案的租賃車輛「以車追人」，黃男所屬的黑人家族獲悉後，也居中協調，黃在今天凌晨終於平安獲釋。

外傳擄人歹徒是北部竹聯幫弘仁會成員，還傳出擄走黃之後，向家屬開出上億元贖金，幾經協調妥協要了5100萬元才放人，據悉，黃姓男子被擄確實起因財務糾紛，但家屬並未接獲對方打來的要求贖金電話，研判是黑道之間的放話，至於黃因罹患舌癌末期，身體本就虛弱，被押期間未遭虐打與餵毒，就醫檢查並無大礙，已返家休息。