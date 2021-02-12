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桃園驚傳擄人綁票勒贖案 男子疑遭虐大年初一凌晨獲釋

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桃園驚傳擄人綁票勒贖案 男子疑遭虐大年初一凌晨獲釋

聯合報 / 記者張裕珍曾增勳／桃園即時報導

桃園過年傳出綁票勒贖案，一名黃姓男子年前到桃園八德訪友，疑因道上債務糾紛突遭人強押帶走到新北板橋，男子家屬盼不到親人團圓過年，心急如焚報警處理，八德警獲報後介入與歹徒斡旋，黃男今天大年初一凌晨獲釋返家，另傳出家屬有交付高額贖金等，警方表示已組專案小組查緝，今天已拘提6名涉案人到案，主嫌仍在逃。

據悉，該名黃姓男子為道上兄弟，2月6日到八德地區訪友，未料下午2點開車經過八德後庄街，竟遭3輛車子攔下，多名歹徒下車砸黃男車輛，並將黃強押，往大溪方向逃逸，後被帶往新北板橋一帶，過程中疑似遭歹徒有凌虐、毆打，黃姓男子家人獲悉後，擔心男子安危趕緊報案求援。

八德警方接手後斡旋，由於歹徒犯案車輛皆為租用，積極以車追人，黃姓男子在今天大年初一凌晨獲得釋放，不過，並未送醫治療，且黃本身罹患癌症有在化療，身體虛弱已先返家休息，八德警分局表示，將請男子進一步到案說明以釐清案情。

至於外傳黃姓男子家屬被要求支付上億元贖金，幾經協調改付了5100萬元，警方表示，並未接獲此項訊息，將進一步查證，據悉，涉案歹徒為竹聯幫弘仁會成員，人數將近七、八人，疑因道上債務、財務糾紛引發此次擄人案件。

八德分局長陳百祿說，針對此案已組專案小組，報請檢察官指揮偵辦，目前也已經掌握了特定的對象偵辦中，害人今天凌晨獲釋自行返家，警方於第一時間即已掌握訊息並取得聯繫，基於偵查不公開原則，請外界勿妄加揣測，待全案偵結再向外界說明。

黃姓男子當天駕車遭到歹徒跟追。記者張裕珍／翻攝
黃姓男子當天駕車遭到歹徒跟追。記者張裕珍／翻攝
八德警方已先帶到6名涉案人說明。記者張裕珍／翻攝
八德警方已先帶到6名涉案人說明。記者張裕珍／翻攝
桃園八德警分局長陳百祿說明相關案情。記者張裕珍／翻攝
桃園八德警分局長陳百祿說明相關案情。記者張裕珍／翻攝

新北 債務 癌症

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