桃園驚傳擄人綁票勒贖案 男子疑遭虐大年初一凌晨獲釋

桃園過年傳出綁票勒贖案，一名黃姓男子年前到桃園八德訪友，疑因道上債務糾紛突遭人強押帶走到新北板橋，男子家屬盼不到親人團圓過年，心急如焚報警處理，八德警獲報後介入與歹徒斡旋，黃男今天大年初一凌晨獲釋返家，另傳出家屬有交付高額贖金等，警方表示已組專案小組查緝，今天已拘提6名涉案人到案，主嫌仍在逃。

據悉，該名黃姓男子為道上兄弟，2月6日到八德地區訪友，未料下午2點開車經過八德後庄街，竟遭3輛車子攔下，多名歹徒下車砸黃男車輛，並將黃強押，往大溪方向逃逸，後被帶往新北板橋一帶，過程中疑似遭歹徒有凌虐、毆打，黃姓男子家人獲悉後，擔心男子安危趕緊報案求援。

八德警方接手後斡旋，由於歹徒犯案車輛皆為租用，積極以車追人，黃姓男子在今天大年初一凌晨獲得釋放，不過，並未送醫治療，且黃本身罹患癌症有在化療，身體虛弱已先返家休息，八德警分局表示，將請男子進一步到案說明以釐清案情。

至於外傳黃姓男子家屬被要求支付上億元贖金，幾經協調改付了5100萬元，警方表示，並未接獲此項訊息，將進一步查證，據悉，涉案歹徒為竹聯幫弘仁會成員，人數將近七、八人，疑因道上債務、財務糾紛引發此次擄人案件。