影／今年只能牢裡過年！ 專偷娃娃機毒品通緝犯被逮

李姓、陳姓通緝犯日前涉及嘉義縣多起夾娃娃機竊案，嘉義警方經長期跟監，昨天將2人逮捕歸案，並起出海洛因毒品及贓款，2人原奢望「警方辦快一點，能回家過年」，但員警直言「2人是執行通緝」，警訊後依違反毒品危害防制條例、詐欺、竊盜罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦，檢方完成人別訊問後將送嘉義看守所執行。

嘉義縣竹崎鄉2月初凌晨發生夾娃娃機遭破壞、竊取金錢案，竹崎分局偵查發現，涉案人疑為前幾個月涉轄內多起竊案39歲李姓竊盜通緝犯，及44歲陳姓毒品通緝犯所為，竹崎分局專案小組立即加快腳步、全力調查。

竹崎偵查隊長黃偉展指出，李、陳二嫌居無定所，與家人甚少聯繫，偵辦困難甚高，經1個多月偵查、跟監、埋伏，才掌握李嫌落腳處，昨天見李騎車外出空檔，立即將其逮捕，並同步在新港地區將共犯陳嫌逮捕。

陳嫌遭逮捕時在工地身上仍携有毒品及吸毒情事，相關海洛因毒品及贓款等物當場查扣。二人原還否認犯行，警方立即指出犯案穿的鞋子、犯案路徑照片、監視影片，讓2人無從狡辯，經清查發現李、陳因身染毒癮，至少涉嫌住宅、機車及娃娃機等幾起竊案及詐欺案件。