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英國藝術女輟學返台托運私菸遭送辦 沒「輸入犯意」不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名曾就讀英國倫敦藝術大學的李姓女子，前年底遭海關查獲入境行李夾藏67盒香菸，被調查局航業調查處基隆調查站依違反菸酒管理法移送偵辦。台北地檢署認為，李女未申報約6至7條香菸，僅略多於財政部公告的5條，且是用本名聯繫運輸公司，沒主觀上輸入私菸犯意，日前不起訴。

航調處基隆站認為，李女明知從國外輸入菸酒，應取得許可執照，竟委請不知情的報關公司，前年12月4日以進口報關單向關務署基隆關報運不明隨身行李一批，經海關查驗發現，來貨夾藏未申報的紙菸共67盒（合計1340支），依涉輸入私菸罪移送檢方偵辦。

據了解，李女堅詞否認犯行，辯稱自己在2018、2019年間至英國倫敦藝術大學就讀藝術，創作時須使用香菸為材料，於2019年4月間趁暑假期間返台工作。因英國房租昂貴，便將宿舍用品及香菸全數打包並存放在英國七海國際公司後返台。

她表示，返台後，決定中斷學業，遂委託七海國際公司協助將之前存放的行李運回。自己隔了半年才運回這些物品，不太記得有哪些物品放在行李裡。

檢方查出，財政部公告得輸入供自用的私菸數量為捲菸5條（1000支），李女未申報的私菸數量僅略多於公告數量，李女應無甘冒遭海關查獲風險而故意未予申報的動機。

此外，李女是以本人名義聯繫英國七海國際公司的指定代理公司去運送物品，且一併傳送個人身分證照片，倘若她有意違法走私香菸進口，衡諸常情，應會藉由與己無關之人名義為之，否則恐徒增遭執法機關查獲風險。

檢方認為，李女行李內除香菸外，還有衣物、桌子、書籍、日常用品、雜物等私人物品多達131公斤，是入境後逾5個月後，才將存放在英國的私人物品併同香菸一起運送回台，不排除一時忘記可能放有香菸，沒有主觀犯意，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

一名曾就讀英國倫敦藝術大學的李姓女子，前年底遭海關查獲入境行李夾藏67盒香菸，被調查局依違反菸酒管理法移送偵辦。台北地檢署認為她沒主觀上輸入私菸犯意，日前不起訴。本報資料照片
一名曾就讀英國倫敦藝術大學的李姓女子，前年底遭海關查獲入境行李夾藏67盒香菸，被調查局依違反菸酒管理法移送偵辦。台北地檢署認為她沒主觀上輸入私菸犯意，日前不起訴。本報資料照片

英國 私菸

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