加重妨害公務上路 他遭通緝還襲警被逮刑責再加重

增訂加重妨害公務罪後還敢襲警！通緝犯張姓男子拒絕高雄警方盤查，張還為逃跑，開車衝撞警用巡邏車、下車攻擊警員，在警方強勢壓制下被逮。這次，他不僅因車上被警方找出毒品，再加上毒品罪嫌移送外，還吃上新修法後的加重妨害公務，刑責再加重。

身背3通緝案件的張男（40歲），本月3日先在屏東九如鄉偷竊轎車，還替換車輛車牌企圖魚目混珠，躲避警方查緝。後在本月8日時，他因在旗南二路上違規停車，引來民眾報案。

到場處理的高雄旗山分局警員上前盤查，沒想到張男為逃跑，竟開車衝撞警用巡邏車，還下車攻擊警員，所幸警方強勢壓制，將他逮捕，但也造成逮捕警員手部受傷。

因警方另在張男的車上找到0.35公克安非他命、玻璃吸食器1個、板手1支等犯罪工具。警詢後，依竊盜、毒品及加重妨害公務等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

旗山分局偵查隊長范振家表示，警政署為保障警員執勤，積極推動刑法第135條、136條妨害公務修正，經三讀通過總統公布後上路，是政府送警察的「新春賀禮」。這次修法不僅增訂妨害公務加重構成要件，還提高刑責，捍衛第一線警察權益。