案920為政府高層暗示邀請來台？海巡署：沒有此事

「周刊王」報導，新冠肺炎確診案920是一名美國高階監控設備的廠商，由於關係到海巡署即將採購的高階監控設備系統，甚至可能與台美合作建構的「FIST」專案，因此海巡署在政府高層暗示下，在疫情還在嚴防之際，邀請對方來台研討交流，沒想到卻在對方離境時被驗出染疫。

由於周刊王報導指出，「確診案920為府院高層暗示邀請，海巡署奉命反引清兵入關」，海巡署下午澄清指出，這個合作案是海巡署為精進勤務效能所規劃辦理的計畫性訓練，並沒有府院高層暗示邀請或奉命招待情事。

海巡署指出，在雙方研討交流全程，都依照中央防疫規範與指引執行，海巡署接獲衛生局通報這名美籍人士確診後，就依照中央疫情指揮中心防疫規範，以最高標準完成各項防疫作為，每天掌握居家隔離同仁身體狀況，目前都正常沒有異狀。

根據中央流行疫情指揮中心昨天的資訊，案920匡列居家隔離人數為14人，其中包括海巡署人員。