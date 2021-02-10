外送員想與「教主」展開甜蜜約會 線上賽馬被騙25萬元

刑事警察局今天提醒，網路假交友真詐財陷阱，一定要小心提防，尤其不要牽扯到金錢；新北市一名張姓外送員（24歲），結識一名暱稱中有「教主」名稱的長相甜美網友，他想和對方約會，對方卻要他先參加線上賽馬才能進一步，最後卻損失25萬元。

警方指出，新北市一張姓外送員，去年11月在twitter上結識一名暱稱中有「教主」名稱的網友，對方長相甜美，他和對方互相加Line後，「教主」表示如果要進一步約會，張必須先投資有一些獲利後再說。

外送員一開始有點猶豫，但隨即收到「教主」傳送一個線上賽馬的博弈網站，對方指導張如何操作，並說會先送1000點遊戲點數（價值相當於新台幣1000元），張被趕鴨子上架，聽從對方指示註冊帳號。

張一開始只是透過每天登入送點數的方式，慢慢累積自己帳號內的遊戲點數，等到點數累積到1萬2000點，就嘗試請領6000點，扣掉手續費，確實進帳5880元，這時張在半信半疑的情況下，決定匯款25萬元到對方指定帳戶，開始嘗試線上賽馬投注。

「教主」聲稱有辦法讓張在投注中贏到錢，指導過程中，張發現網站顯示的總投注金額越來越大，漸漸產生信任感，跟著「教主」的指示下注，操作幾期下來，獲利點數已經高達200多萬點。

張覺得獲利確實優渥，又持續操作幾次，不料接下來成果不如預期，原本獲利的200多萬點全數輸光歸零，張這時已心有不甘，詢問「教主」為何後面幾次投注失敗，還被鎖住帳號導致無法投注，「教主」煞有其事告知張，說網站工程部發現張有一期漏未投注，數據產生偏差，必須再補點數75萬點才能重新操作。

不過這番說辭反讓張突然驚覺自己可能遇上詐騙集團，不是他一直期待能有美麗約會的「教主」網友。

刑事局說，農曆年節期間，民眾在家上網交友，請慎防網友以交友、投資為名，行詐騙之實。常見的詐騙起手式為介紹獲利豐厚的博奕投資網站，先散布高投資報酬率的假訊息引起興趣，再以小額獲利取得信賴，一旦要申請出金獲利了結，就以投注額度不足、帳號凍結需解凍費用、升級VIP等種種話術，要求民眾再匯更大筆金額，或者在民眾高額投注多次操作後顯示投注失敗，騙光民眾錢財就關閉網站，消失無蹤。