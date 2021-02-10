毒品新生人口再創新低 新北警年節掃毒不停歇

據警方統計，新北市去年全年毒品新生人數為680人，較前一個年度再減少99人，占人口比例為六都最低，顯示毒品人口近年來有持續減緩趨勢，為避免農曆過年期間新興毒品在市面流通，新北市警方針對轄區內易衍生毒品犯罪或易有吸毒的營業場所加強臨檢，阻斷毒品通路。

新北市刑大毒品查緝溯源中心分析，毒品新生人口是初次遭警方查獲吸毒的人數，也是評估毒品是否有增長氾濫趨勢的重要指標之一，新北市在去年遭查獲毒品新生人口為680人，近4年來均呈現下降，每10萬人中僅有16.87人，在六都當中為最低。而依據高檢署統計，檢警查獲吸毒者當中，目前仍以施用安非他命為最多，且再犯率為8成5，因此新北市毒品新生人口減緩，反映出警方與市政府毒品防制辦公室全力投入緝毒、戒毒及拒毒上的成果。

經統計，新北市警方於109年查獲毒品人口平均年齡為36.43歲，較108年平均年齡36.26歲小幅提升，而109年查獲29歲以下毒品人口比例為25.27%，較108年查獲比例29.58%，下降4.31個百分點，也顯示出年輕族群吸毒情形有所減輕。近年來檢警透過「安居緝毒專案」及「校園毒品查緝專案」強力掃蕩毒品犯罪，同時推動反毒通報網強化社區情資連結，使隱身在社區大樓的毒販藥頭現形，發揮毒品溯源斷根功效。