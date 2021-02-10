快訊

68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

毒品新生人口再創新低 新北警年節掃毒不停歇

聯合報 / 毒品新生人口再創新低 新北警年節掃毒不停歇

據警方統計，新北市去年全年毒品新生人數為680人，較前一個年度再減少99人，占人口比例為六都最低，顯示毒品人口近年來有持續減緩趨勢，為避免農曆過年期間新興毒品在市面流通，新北市警方針對轄區內易衍生毒品犯罪或易有吸毒的營業場所加強臨檢，阻斷毒品通路。

新北市刑大毒品查緝溯源中心分析，毒品新生人口是初次遭警方查獲吸毒的人數，也是評估毒品是否有增長氾濫趨勢的重要指標之一，新北市在去年遭查獲毒品新生人口為680人，近4年來均呈現下降，每10萬人中僅有16.87人，在六都當中為最低。而依據高檢署統計，檢警查獲吸毒者當中，目前仍以施用安非他命為最多，且再犯率為8成5，因此新北市毒品新生人口減緩，反映出警方與市政府毒品防制辦公室全力投入緝毒、戒毒及拒毒上的成果。

經統計，新北市警方於109年查獲毒品人口平均年齡為36.43歲，較108年平均年齡36.26歲小幅提升，而109年查獲29歲以下毒品人口比例為25.27%，較108年查獲比例29.58%，下降4.31個百分點，也顯示出年輕族群吸毒情形有所減輕。近年來檢警透過「安居緝毒專案」及「校園毒品查緝專案」強力掃蕩毒品犯罪，同時推動反毒通報網強化社區情資連結，使隱身在社區大樓的毒販藥頭現形，發揮毒品溯源斷根功效。

為防止年節期間有藉機開毒趴，造成毒品濫用及防疫破口，新北市警方將在春節年節前後特別針對轄內KTV、PUB、網咖及汽車旅館等易生毒品危害之營業場所加強臨檢，並與業者合作強化通報機制，全力查緝毒品犯罪，也維護民眾消費安全。

新北警方於春節期間加強防制營業場所涉毒，執行擴大聯合稽查，展現警方強力掃蕩毒品決心。記者王長鼎／翻攝
新北警方於春節期間加強防制營業場所涉毒，執行擴大聯合稽查，展現警方強力掃蕩毒品決心。記者王長鼎／翻攝
新北警方於春節期間加強防制營業場所涉毒，執行擴大聯合稽查，展現警方強力掃蕩毒品決心。記者王長鼎／翻攝
新北警方於春節期間加強防制營業場所涉毒，執行擴大聯合稽查，展現警方強力掃蕩毒品決心。記者王長鼎／翻攝
新北警方於春節期間加強防制營業場所涉毒，執行擴大聯合稽查，展現警方強力掃蕩毒品決心。記者王長鼎／翻攝
新北警方於春節期間加強防制營業場所涉毒，執行擴大聯合稽查，展現警方強力掃蕩毒品決心。記者王長鼎／翻攝

毒品 吸毒

延伸閱讀

全球技術移民銳減 衝擊復甦

梅酒、開水摻毒品佐沛眠 男下藥性侵女友遭判刑8年

影／新北市過年跟流行 推出洗腦饒舌MV

致敬絕命毒師？Steam新作《這絕對不是炸雞》 利用炸雞店掩護自己的毒品帝國！

相關新聞

台中傳隨機傷人案！女夜間牽車遭咆哮 友被刺傷大腿

台中市南區復興北路昨晚驚傳一起持利器刺傷人事件，26歲侯姓女子與媽媽昨晚到林姓男子家中拜訪，侯女隨後先到附近開車，遭一名...

槍上膛瞄準刑警 殺人未遂判刑

苗栗警分局偵查隊小隊長劉文兆前年九月追捕通緝犯巫姓男子，巫拒捕、持改造手槍瞄準劉，劉急握住對方手槍滑套阻止開槍，千鈞一髮...

搶救石梯坪落海婦 與天搏命

台東成功鎮四十一歲黎姓女子昨天上午到花蓮石梯坪採海菜，疑不慎失足落海，海巡署東部分署第一二岸巡隊趕往救援，當地風浪太強又...

落水獲救53年後 臉書找到恩人

六十九歲陸軍退役少將蔡崇溪，五十三年前念書時，撞見當時讀小六的男童張治嵩掉落抽沙浚深積水坑洞，奮不顧身搶救。張治嵩長大後...

影／高雄水房替賭博網站洗錢被抄 3個月經手32億元

李姓男子涉嫌在高雄市經營水房替博弈網站洗錢，操作大陸銀行網路轉帳，3個月來經手人民幣7億5000萬元（約台幣32億元），...

影／假檢警詐騙看這裡 警方拍影片籲民眾勿上當

台北市警松山分局拍攝反詐騙影片，內容指出男子遭詐騙集團騙稱帳戶遭凍結，要立刻把帳戶的錢全領出來，交給冒充檢察事務官的車手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。