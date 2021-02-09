影／高雄水房替賭博網站洗錢被抄 3個月經手32億元
李姓男子涉嫌在高雄市經營水房替博弈網站洗錢，操作大陸銀行網路轉帳，3個月來經手人民幣7億5000萬元（約台幣32億元），刑事局搜索水房逮捕李等15人依洗錢防制法等罪嫌移送，追查該網站涉假賭博詐騙。李因詐欺案被通緝解送歸案，檢方令其餘犯嫌3至5萬元交保。
據調查，李姓男子（24歲）因詐騙集團車手案判刑3年半，未到案執行被發布通緝。去年10月底起他與同夥在高雄市小港區某社區大樓經營水房，使用大陸銀行U盾網路轉帳，替博弈網站成吉思汗娛樂城出金給賭客或轉入大帳戶洗錢。
警方查扣電腦帳冊，發現經手人民幣7億5000萬元，每筆抽佣百分之1.5，換算獲利近台幣5000萬元。
刑事局偵七大隊第三隊去年下旬接獲情資，指有人寄U盾來台涉不法，查出李等人承租該大樓5、9樓，上月28日搜索逮捕李等15人依洗錢、賭博罪嫌移送。犯嫌多坦承替賭博網站洗錢。
警方過濾165反詐騙專線資料，7人報案稱該賭博網站拖欠贏錢款項，要求付額外處理費才加速提領或贏錢要繳交代操費、保證金，共被騙數十萬元。
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