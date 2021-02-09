影／假檢警詐騙看這裡 警方拍影片籲民眾勿上當

台北市警松山分局拍攝反詐騙影片，內容指出男子遭詐騙集團騙稱帳戶遭凍結，要立刻把帳戶的錢全領出來，交給冒充檢察事務官的車手，最後警方及時逮補車手，幫男子保住財產。警方說，年關將至，為防宵小、歹徒蠢蠢欲動，便拍攝影片宣導，也因應本月3日到17日松山分局的重要節日安全維護工作。

警方的重要節日安全維護工作，包括加強取締闖紅燈、酒駕等交通違規、幫民眾護鈔、取締賭博犯罪、防治幫派犯罪、掃蕩毒品、打擊詐欺等重點。

松山分局拍攝的影片內容指出，男子接到莫名電話，電話中詐騙集團稱男子帳戶涉及洗錢犯罪遭凍結，請男子到銀行提領戶頭全部金額，交給檢察事務官，並依指示到定點面交，才不會被當成是共犯。

男子聽到電話嚇一跳，立刻跑到銀行，向行員慌張稱要提領全部的錢，解釋要買房用，行員雖幫助男子提款，但仍察覺有異報案，警方掌握男子身分，跟監他到面交定點埋伏，隨後見適當時機將車手逮補。