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影／擄鴿嫌心好狠！不付錢就剪斷鴿腳飛回或轉賣2次牟利

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子熟稔賽鴿生態，專門在山區擄鴿勒贖，去年才遭警方逮捕，近月又重操舊業，與同夥返回山區架網擄鴿，一旦飼主不願支付贖金，就撕票報復飼主，不少賽鴿飼主十分頭痛；台北市警方去年底再次接獲情資，昨天展開搜索，一舉查獲張男等6人到案，詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌送辦。

警方調查，53歲張男熟悉國內賽鴿環境及「鳥路」，深知賽鴿飼主為避免愛寵遺失，會在鴿腳上繫上聯絡資料，而賽鴿從海面飛回時，皆隨氣流飛向山谷，遂選定新北市金山、萬里、陽明山等山區賽道，派人提早整地架網捕鴿，賽鴿到手後再透過繫在鴿腳上的飼主聯絡資料，打電話向飼主索討5000元至10萬元不等贖金。

張男等人行事囂張、作風狠毒，一旦有飼主不願支付贖金，就會剪掉賽鴿雙腳，讓其飛回報復飼主，或直接撕票、剪斷賽鴿翅膀加以凌虐，有時也會將無人贖回的賽鴿，轉手賣給不知情的買家，以此2次牟利。

有受害飼主說，張男養了一隻兇惡大型犬，曾有飼主及比賽主辦方因不甘受害，特別上山找張男集團理論，張男卻直接放狗咬人，讓賽鴿飼主非常頭痛。

據悉，張男去年3月就遭警方逮捕送辦，未料去年入冬前又重組犯罪團體，看準冬季賽鴿賽程下手犯案。

台北市警方去年底接獲情資展開偵辦，發現張男所組擄鴿集團分工明確，架網、抓捕、運送、勒索、取款皆有專人執行，初查被害人至少超過50人，得手金額逾百萬元。

警方昨天中午到新北市金山區、板橋區執行搜索，發現張男集團窩藏工寮內遍地羽毛、血水及鴿屍，現場數十隻遭擄肉票中，還有身價近百萬元的名鴿「荷蘭巨炮」；所幸警方順利拘提張男等6人到案，全案詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、竊盜、毒品等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方呼籲，曾遭該集團暴力恐嚇的民眾，應勇於出面指認，勿向歹徒妥協助長氣焰，警方將展現維持治安的決心，將歹徒繩之以法。

張男集團在賽道沿線架網捕鴿。記者李隆揆／翻攝
張男集團在賽道沿線架網捕鴿。記者李隆揆／翻攝
數十隻遭擄肉票中，還有身價近百萬元的名鴿「荷蘭巨炮」。記者李隆揆／攝影
數十隻遭擄肉票中，還有身價近百萬元的名鴿「荷蘭巨炮」。記者李隆揆／攝影
張男集團在賽道沿線架網捕鴿。記者李隆揆／翻攝
張男集團在賽道沿線架網捕鴿。記者李隆揆／翻攝
數十隻遭擄肉票中，還有身價近百萬元的名鴿「荷蘭巨炮」。記者李隆揆／攝影
數十隻遭擄肉票中，還有身價近百萬元的名鴿「荷蘭巨炮」。記者李隆揆／攝影
張男集團在賽道沿線架網捕鴿。記者李隆揆／翻攝
張男集團在賽道沿線架網捕鴿。記者李隆揆／翻攝
台北市刑警大隊偵二隊隊長胡光興。記者李隆揆／攝影
台北市刑警大隊偵二隊隊長胡光興。記者李隆揆／攝影

恐嚇 頭痛

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