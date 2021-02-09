男返鄉過年將機車停路邊 車鑰匙孔太鬆遭竊嫌騎走

台北市一輛車齡超過10年以上的機車因鑰匙孔鬆動，上月遭竊賊用其他機車鑰匙插入，沒想到成功發動。徐姓竊賊10天後騎車抽菸又用抹布蓋住車牌，遭巡邏警方攔查，剛開始還狡辯「機車是大哥的」，最後因事跡敗露才低頭坦承犯行，警方詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，徐男（51歲）有多起毒品、竊盜前科，平時游手好閒，上月28日他走路行經承德路看見一輛老舊機車，鑰匙孔鬆動，從身上拿出一支機車鑰匙插入，「賭看看」能不能發動，沒想到成功發動，便將機車騎走，占為己有。

本月7日清晨徐男騎贓車行經在一處路口，左手夾著一根菸，車牌又用布蓋住，引起巡邏警方注意，警方上前盤查，查出機車車主非他本人，詢問他機車「怎麼來的」，徐稱「跟大哥借的」，警方再問「大哥的電話多少」，徐稱「不知道，忘記了」。

警方查出車主是盧男，他因提早搭客運回宜蘭過年，所以將車停在街上，沒想到被人用其他機車鑰匙輕易發動，已通知盧回台北後到派出所領回。

徐見事跡敗露，只能低頭坦承犯行，他被警方發現身上還有多支機車鑰匙，也不透露這些鑰匙來由，警方詢後將他依竊盜罪嫌送辦。