男子持槍上膛瞄刑警 殺人未遂重判7年10個月

苗栗警察分局偵查隊小隊長劉文兆前年9月追捕通緝犯巫姓男子時，巫男拒捕持改造手槍瞄準劉文兆，千鈞一髮之際，劉文兆拉住滑套阻止開槍。案經苗栗地方法院審理，法官不採巫男所辯沒有殺人犯意，最近判他7年10個月徒刑。

判決書指出，巫男（48歲）前年9月11日時因毒品案遭通緝，劉文兆循線到苗栗縣銅鑼鄉九湖大橋旁河堤道路追捕，劉文兆靠近時，他拔出腰際改造手槍，左手拉動滑套，右手食指放進護弓內，槍口直接對著劉文兆，劉趕緊以左手緊握槍管，阻止槍管滑動擊發，大喊槍已經上膛，小隊長陳泰木、偵查佐陳智欽隨後趕到支援，3人合力壓制他。

巫男矢口否認有殺人未遂犯行，辯稱是跟警察拉扯的力道不同，造成槍枝往後滑，他沒有自己拉滑套，沒有把手指放在護弓裡，槍口沒有對著劉文兆，他的用意是想將槍主動交出來算自首。

法官調查，劉文兆、陳泰木、陳智欽均為資深警察，逮捕嫌犯常伴隨高度風險，劉文兆因見巫男右手從腰際取出槍枝並拉滑套，才會緊急跳入水田壓制巫男，並大聲告知支援警力巫男持槍上膛，劉文兆、陳智欽為阻止開槍，還分別受有輕微擦、挫傷。

判決書指出，巫男持槍瞄準劉文兆時，兩人距離甚近，槍枝擊發極大可能傷及要害或傷勢重大，假如巫男僅欲逃跑、自首、藏匿槍枝，理應以手持槍口等較為安全方式交付槍枝即可，巫男審理中也自承倘要擊發槍枝3秒即可，巫男有殺人不確定故意。