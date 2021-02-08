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請支援收銀？婦人駕車撞進全聯 店員顧客嚇傻

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婦人頭暈誤踩油門 轎車直接撞進全聯幸無人傷

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市70歲宋姓婦人今天在三民區一家全聯福利中心消費，路邊停車時疑似誤踩油門，直直撞進店內，貨價及貨物東倒西歪，店內一位66歲林姓顧客遭波及，手腳受擦傷，員警到場為宋婦實施酒測值為零，店家事後表示，將再向宋女求償。

據了解，宋女今天中午12點近1點，駕車正準備停進全聯金獅湖店前的路邊停車格時，疑突然頭暈原要踩煞車卻誤踩油門，轎車直接撞進全聯店內，撞到門口禮盒貨架，有顧客事後將現場照片分享網路，並配文「請支援收銀！」讓網友笑倒頻頻轉貼該文。

巨大聲響讓店員及顧客當場嚇傻，宋女肇事後受到驚嚇沒有受傷，一位林姓顧客則被倒地貨架波及，造成手腳擦傷，因無大礙沒送醫。

網友搞笑留言「這才是真正的購物車」、「直接進場購物」、「趕辦年貨」、還有網友為賣場人員留言「賣場人員表示：今年最大單，客人直接開車進來下訂單」。

高雄市70歲宋姓婦人今天駕駛轎車要停車卻誤踩油門，直接開車撞進全聯店內。圖／翻攝自「爆廢公社二館」
高雄市70歲宋姓婦人今天駕駛轎車要停車卻誤踩油門，直接開車撞進全聯店內。圖／翻攝自「爆廢公社二館」
高雄市70歲宋姓婦人日前今天駕駛轎車要停車卻誤踩油門，直接開車撞進全聯店內。圖／翻攝自「爆廢公社二館」
高雄市70歲宋姓婦人日前今天駕駛轎車要停車卻誤踩油門，直接開車撞進全聯店內。圖／翻攝自「爆廢公社二館」
高雄市70歲宋姓婦人今天中午駕駛轎車要停車卻誤踩油門，直接開車撞進全聯店內。圖／翻攝自「爆廢公社二館」
高雄市70歲宋姓婦人今天中午駕駛轎車要停車卻誤踩油門，直接開車撞進全聯店內。圖／翻攝自「爆廢公社二館」

高雄市 全聯

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