專挑名車下手！2個月犯案逾7件 北市東區破窗大盜落網

21歲林姓男子曾涉多起竊盜案，去年底又接連在台北市東區破壞兌幣機及汽車車窗，盜取內部現金，共得手4萬餘元；警方今年元旦再次獲報有民眾車輛車窗遭破壞，立刻動員圍捕，順利在信義區查獲林男到案，詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，林男習慣深夜出沒松山區、信義區的夾娃娃機店及停車場，趁著四下無人破壞兌幣機，竊取零錢；近期也經常到象山周遭，專挑駕駛名車的登山客、夜景客下手，趁人停好車上山時，先持鈍器破壞車窗，再躲到暗處觀察，若無人靠近，便將車內現金拿走。

警方指出，林男去年11、12月間以相同手法犯下至少7件竊案，得手約4萬餘元；雖然他家住松山區，但不常回家，經常遊蕩於網咖，又習慣深夜犯案，查緝實屬不易。

去年跨年夜有民眾開車到信義區山區看夜景，要返家時卻發現車窗遭人破壞，車內財物也已遭竊，立刻報警處理；原本就在象山周遭埋伏的警力一獲報，立刻展開搜查，終於在元旦凌晨順利將林男查獲到案，他到案後坦承犯行，警詢後依竊盜罪嫌將其送辦。