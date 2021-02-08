影／竹縣山區偷藏喵喵原料202公斤 可製成百萬包毒咖啡

刑事局去年在新竹縣山區破獲三級毒品喵喵工廠，錢姓、黃姓男子被起訴後交保；辦案人員追查兩人將被列為四級毒品的喵喵原料2-溴-4-甲基苯丙酮，放置工廠附近山路，並搜出202公斤，可製成市價5億元的100萬包毒咖啡，拘提兩人再依毒品罪嫌移送。

據調查，主嫌李姓男子在新竹縣新埔鎮山區的鐵皮屋製毒，黃姓男子（60歲）是地主，錢姓男子（41歲）負責處理原料。刑事局偵三大隊第三隊去年8月從工廠搜出150公斤喵喵，查獲李、黃、錢等5人，檢方全數聲押獲准；去年10月，法院在李等5人被起訴後裁定交保。

幹員監控錢、黃，研判原料藏放工廠附近，同年12月30日在新北、桃園市拘提兩人，帶同上山搜索，在距離工廠後方300公尺山路，發現8個置物箱蓋上帆布，打開起獲各裝約25公斤的2-溴-4-甲基苯丙酮。

警方說，這次查獲的2-溴-4-甲基苯丙酮，可製造約100公斤喵喵，再分裝成100萬包毒品咖啡包，研判製毒集團從大陸輸入喵喵原料，開車運到工廠，再以人力搬到工廠後方。