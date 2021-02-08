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台南海巡查獲私菸 市價逾千萬

中央社 / 台南8日電

海巡署偵防分署台南查緝隊今天宣布破獲一起走私菸品案，專案小組人員在台南市安平漁港發現可疑貨車後跟監攔查，起出近20萬包未稅私菸，市價約新台幣1300萬元。

台南查緝隊上午宣布破獲這起走私菸品販賣牟利案，台南市長黃偉哲也前往慰問專案小組人員，並致贈春節加菜金。

台南查緝隊副隊長凃麗雪表示，日前接獲情資指稱南部有不法集團計畫趁春節前走私菸品販賣牟利，經會同相關單位組成專案小組蒐證清查，於1月28日鎖定涉嫌重大的大型貨車，專案小組人員從安平漁港起沿路跟監，於台南市中華西路與健康路口攔查。

凃麗雪說，經清查後發現大貨車上有紅金龍等未稅私菸合計395箱15條，市價約1300萬元，全案依違反菸酒管理法函送台南市政府裁處。

黃偉哲表示，年節將近是私梟比較猖獗的時候，不管是菸品、香菇、民生物資或是更嚴重的槍枝、毒品，這些對台灣產業打擊很大、危害治安，加上現在又是防疫的敏感時刻，希望打擊走私的力道再加強，維護民眾健康與穩定消費市場秩序。

私菸 走私 黃偉哲

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