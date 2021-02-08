影／詐團金主騙旅美大陸人 開888萬M8戴愛彼表超招搖

刑事局中打去年中獲報，以陳姓男子為首的詐騙集團，涉嫌以被害人涉詐欺案、需要監管金融帳戶為由，詐騙旅美的大陸人，專案小組蒐證時發現，陳與共犯都以進口BMW名車M8代步，一輛新車要價超過800萬元，且陳都戴數百萬的愛彼名表，十分招搖，全案在上月13日搜索，帶回涉案陳等10人，但陳否認涉案，檢方命陳依5萬元交保，其餘涉案人交保、請回。

專案小組蒐證時發現，陳姓金主與共犯十分招搖，除了陳自己都使用新車要價超過800萬的BMW跑車外，共犯也都駕駛同款跑車，另外陳也都穿戴數百萬的名表，另外集團成員在專案小組搜索時，都拒絕承認涉案，專案人員搜索時，集團共犯還滿不在乎的在旁玩電腦遊戲，直說「一年沒工作了，就只有玩遊戲，因為之前博奕有賺到錢」，態度十分囂張。

刑事局中打第四隊獲報，陳姓男子（37歲）涉嫌擔任詐騙集團金主，在台中市多處租賃大樓，成立詐欺機房，並在每二至三月就更換機房地點，躲避警方查緝，陳等人專挑旅美的大陸人為目標，向被害人謊稱涉嫌金融詐欺案，需要監管帳戶，要求大陸人匯款到指定帳戶內，藉此牟取不法利益。

刑事局中打四隊與台中市第二、第三警分局、台中市刑大偵五隊，共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官廖志祥指揮偵辦，全案經多月蒐證後，在1月13日收網，分頭前往南區、北區、南屯、清水等地搜索，查扣歹徒使用的BMW M8跑車、手機、平板、筆電、現金209萬、愛彼名表2只等贓證物。