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遊走金三角如「門徒」翻版 大毒梟黃大彰判刑20年
南台灣最大毒梟黃大彰在東南亞金三角從事毒品買賣，向滇緬叛軍購毒後，再用漁船運毒來台，宛如電影「門徒」翻版，去年4月，負責載運毒品的「滿聖財86號」漁船在屏東外海遭查獲，檢警逮捕黃大彰等8名嫌犯，經審理，屏東地方法院將黃大彰及運毒船長黃勝雄依運輸一級毒品罪各判20年徒刑，其餘共犯則分別判處8年至18年不等徒刑。
檢方調查，以黃大彰為首的運毒集團，設下四個階層作為販毒斷點，第一層是最前線用漁船運毒的船長黃勝雄（51歲），第二層是由一對陳姓夫婦負責漁船交通仲介，第三層則由毒販陳先境（48歲）負責向一、二層協調毒品到台灣的陸上運輸，還有向第四層的黃大彰媒介購毒。
由於黃大彰並無前科，為躲避查緝，還設下多到斷點，因此靠毒品買賣風光十多年，他為購毒常往返東南亞，曾搭當地叛軍飛機赴金三角與毒梟交易毒品，宛如電影「門徒」翻版。
檢警為破獲此案，歷時半年監控，去年4月在屏東縣鵝鑾鼻南方96浬海域，攔截滿載毒品的東港籍「滿聖財86號」漁船，並搜出，1020塊總重達395公斤的海洛因磚，600公斤安毒，重量645公斤，總計毒品超過1.04噸，市價超過1百億。
檢警將船長黃勝雄、黃勝萬，以及兩名運毒的外籍漁工逮捕，並循線逮捕黃大彰，與負責仲介漁船的陳文張、黃淑君夫婦，並將8人依毒品危害防制條例送辦。
經屏東地方法院審理，黃大彰依運輸第一級毒品罪判20年徒刑，併科罰金150萬元；運毒船長黃勝雄20年、黃勝萬18年，另有兩名外籍漁工各判15年；陳先境10年，併科罰金一百萬元；陳文張9年，併科罰金100萬元，黃淑君8年。
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