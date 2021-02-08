自辦掃黑出重手打擊不法 南警查獲10槍74彈

為淨化年前治安，台南市政府警察局執行自辦掃黑專案行動，今年迄今已查獲10把改造槍枝、74發子彈，市警局強調，打擊不法，警方執法絕對不手軟，要讓鄉親們過好年。

台南市警察局刑警大隊今上午發布新聞稿指出，在元月間專案小組先同步檢肅瓦解以王姓男子為首暴力犯罪集團，同時積極肅槍查緝本市轄內非法槍彈改造工廠，並飛象過河前往高雄市六龜區、屏東縣萬巒鄉搜索。

警方說，從1月初迄今，共查獲非制式長、短槍械10枝、各式子彈74發；其中本月5日學甲分局在永康區查獲39歲許男改造槍械工廠，同一天刑大偵一隊在高雄查獲30歲陳男非法持有具殺傷力長槍及非制式手槍。

南市警方也針對職業賭場進行大力掃蕩，共計查獲職業性賭場34件241人。

此外，年關已屆，為加強本市轄內金融機構、財物匯集處所安全維護工作，各警分局除積極與轄內金融機構辦理防搶演練，提供護鈔及代保管現金服務，希望以具體有效作為防制強盜、搶奪及竊盜案件發生。