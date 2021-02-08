自辦掃黑出重手打擊不法 南警查獲10槍74彈
為淨化年前治安，台南市政府警察局執行自辦掃黑專案行動，今年迄今已查獲10把改造槍枝、74發子彈，市警局強調，打擊不法，警方執法絕對不手軟，要讓鄉親們過好年。
台南市警察局刑警大隊今上午發布新聞稿指出，在元月間專案小組先同步檢肅瓦解以王姓男子為首暴力犯罪集團，同時積極肅槍查緝本市轄內非法槍彈改造工廠，並飛象過河前往高雄市六龜區、屏東縣萬巒鄉搜索。
警方說，從1月初迄今，共查獲非制式長、短槍械10枝、各式子彈74發；其中本月5日學甲分局在永康區查獲39歲許男改造槍械工廠，同一天刑大偵一隊在高雄查獲30歲陳男非法持有具殺傷力長槍及非制式手槍。
南市警方也針對職業賭場進行大力掃蕩，共計查獲職業性賭場34件241人。
此外，年關已屆，為加強本市轄內金融機構、財物匯集處所安全維護工作，各警分局除積極與轄內金融機構辦理防搶演練，提供護鈔及代保管現金服務，希望以具體有效作為防制強盜、搶奪及竊盜案件發生。
市警局長方仰寧強調，警方不容許有心人士趁春節前惡意挑戰政府執法公權力及擾亂社會安定，將持續傾全力強化掃蕩黑道幫派，警方一定嚴正執法，讓民眾也能安心、放心過好年。
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