快訊

一張圖看天氣！ 春節這兩天最不穩 恐有大雨雷擊強陣風

不想當天龍人！台北市人口外流 1月跌破260萬大關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗狗包尿布 警疑主人長期吸毒導致狗頻尿

聯合報 / 記者廖炳棋／即時報導

貴賓狗示意圖。 圖／Ingimage
貴賓狗示意圖。 圖／Ingimage

台北市警方日前查獲一起毒品案，帶回涉嫌販毒的毛姓男子（25歲）及他的張姓女友（33歲），不過警方帶回張女時，她因為怕無人照料，堅持帶上自己養的貴賓狗進警局，警方看到貴賓狗時，發現狗狗竟然包著紙尿布，警方以為狗狗年紀大有失禁問題，詢問張女，她竟回答：「牠吸得比我兇」，警方懷疑狗狗因為主人長期吸毒，自己也染上毒癮，因此有頻尿問題，才必須包尿布。

警方指出，毛姓男子過去曾因販毒被逮，近日警方接獲他疑似持有槍支，日前上門搜索，警方沒有發現槍，但查獲K盤與安非他命吸食器，因此將他與張姓女友帶回警局。

張姓女子一年前領養這隻貴賓狗，人狗間感情相當好，出入都會相隨，平時狗在家會自行前往定點大小便，但外出時張女就會替牠包上尿布。

員警見貴賓狗包尿布，好奇詢問，張女居然說「狗吸得比我兇」，警方懷疑人狗同居時，因為長期吸毒，貴賓狗也染上毒品導致頻尿，外出時擔心不便因此幫狗包尿布。由於兩人身上只有吸食器，並非現行犯，警方將兩人採尿後函送法辦。

毒品 吸毒 販毒

延伸閱讀

包紅包給女友是陋習？男爆怒 網揭風氣由來：出自虛榮心

鄭爽被爆吸毒吐全身　前經紀人力挺「她連煙都不抽」：口下積德吧！

抓包夫與男藥頭偷情　妻離婚後竟也愛上這藥頭

影／吸毒父子檔偕女友開贓車衝撞警車 警霸氣壓制逮人

相關新聞

狗狗包尿布 警疑主人長期吸毒導致狗頻尿

台北市警方日前查獲一起毒品案，帶回涉嫌販毒的毛姓男子（25歲）及他的張姓女友（33歲），不過警方帶回張女時，她因為怕無人...

南科再生水廠原定10月通水 傳工安包商將遭重罰

施工中的南科再生廠今天下午發生41歲女工墜入6米深水槽腦漿溢出慘死，南科管理局第一時間已勒令停工，據知，該再生廠去年6月...

影／菜市場擺攤起口角 他持刀劃傷對方

嘉義縣水上鄉今天上午一名黃姓攤商因細故與隔壁李姓男子發生口角，持刀劃畫傷對方，隨即逃離現場，警方循線逮捕，李姓被害人左手...

不容私刑暴力 陳其邁：規畫專案掃蕩

高雄鳳山某高職林姓女學生遭霸凌案，涉掌摑的黃姓男子今凌晨被帶到高雄大寮區玫瑰園墓園外，遭約20人動私刑，被打到手骨折。高...

南科再生水工地傳工安 1女子墜6米深慘死遭勒令停工

台南科學園區在今天下午1點43分傳出工安，位於園區南科九路南科再生廠工地，41歲女工人不明原因從高處墜落至6米深水槽，女...

影／疑IG貼文引發私刑霸凌男 高職女父親否認報復

高雄某高職林姓女學生遭霸凌案，涉掌摑的黃姓男子今天凌晨被帶到高雄大寮區玫瑰園墓園外，約20人動私刑，黃被打到右手肘及無名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。