狗狗包尿布 警疑主人長期吸毒導致狗頻尿

貴賓狗示意圖。 圖／Ingimage

台北市警方日前查獲一起毒品案，帶回涉嫌販毒的毛姓男子（25歲）及他的張姓女友（33歲），不過警方帶回張女時，她因為怕無人照料，堅持帶上自己養的貴賓狗進警局，警方看到貴賓狗時，發現狗狗竟然包著紙尿布，警方以為狗狗年紀大有失禁問題，詢問張女，她竟回答：「牠吸得比我兇」，警方懷疑狗狗因為主人長期吸毒，自己也染上毒癮，因此有頻尿問題，才必須包尿布。

警方指出，毛姓男子過去曾因販毒被逮，近日警方接獲他疑似持有槍支，日前上門搜索，警方沒有發現槍，但查獲K盤與安非他命吸食器，因此將他與張姓女友帶回警局。

張姓女子一年前領養這隻貴賓狗，人狗間感情相當好，出入都會相隨，平時狗在家會自行前往定點大小便，但外出時張女就會替牠包上尿布。

員警見貴賓狗包尿布，好奇詢問，張女居然說「狗吸得比我兇」，警方懷疑人狗同居時，因為長期吸毒，貴賓狗也染上毒品導致頻尿，外出時擔心不便因此幫狗包尿布。由於兩人身上只有吸食器，並非現行犯，警方將兩人採尿後函送法辦。