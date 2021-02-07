iPhone12 PRO只要1萬元？警提醒網路購物詐騙陷阱多
刑事警察局指出，年節將近，不少商家、電商或網路交易社團推出優惠購買活動，詐騙集團利用民眾想搶便宜的特性，潛伏在臉書交易社團或索性盜入民眾臉書帳號，張貼不實商品廣告訊息如低價促銷iphone、名牌包、限量版公仔、牌卡等，吸引民眾購買再趁機詐騙，民眾如果沒有循原有聯絡管道求證親友，很容易就受騙上當。
宜蘭陳姓無業男子（30歲），日前在臉書交易社團看到林姓男子帳號販售牌卡，身為卡片收藏家的陳男認為對方售賣的卡片頗有增值空間，主動和林男聯繫，兩人起先透過臉書私訊閒聊並決定交易，林男向陳男表示「因為聊得投緣，願意吸收運費」，請陳男直接匯款1500元即可。
陳男以為遇到同樣是收藏愛好的「知音」，幾乎不懷疑地匯出款項，無奈陳男匯款完後，林男旋即人間蒸發，說好的卡片也沒有寄到。陳男上網徵求網友意見，才驚覺所謂的「牌卡知音」是名符其實的「詐騙慣犯」，歹徒早已以同一手法、同一張卡詐騙數人，他趕緊報警。
新北葉姓女碩士生（25歲），在臉書看到好友在臉書張貼「iphone12 PRO 128G只要1萬元」、「全新未拆封」、「保固1年保證公司貨」等文字，聲稱「好友公司作活動」、「可面交」、「意者加賴聊」，正想換手機的葉女看到價錢心花怒放，沒有求證友人是否確為其張貼，就直接按照臉書上所張貼的Line帳號和對方私訊接洽。
對方告訴葉女商品限量務必趁早下訂，並限定「只能用遊戲點數付款」。一開始葉女起疑，覺得這不太像正常的付款方式，李女卻解釋「因為配合遊戲點數公司贊助活動才有此優惠」並提供身分證件取信葉女，葉女決定下訂1支手機並購買價值5千元的GASH點數卡2張。正當葉女回傳第一張點數卡時，發現對方焦躁地不斷催促她趕緊也把另一張點數卡回傳，葉女感覺不對勁，將還未上傳的那張點數退掉，損失5千元。
刑事警察局再次呼籲，農曆春節即將來臨，民眾趁假期上網購物時，請慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及實體店面，不要相信歹徒「先匯款後寄物」、「保留購買資格」等說詞，或貪圖折扣而私下以臉書、Line進行交易。當對方提出運用「遊戲點數付款」也請留意，這可能就是詐騙陷阱！如有任何詐騙相關疑慮，歡迎利用165反詐騙諮詢專線查證，也可透過「趨勢科技防詐達人Line」查詢網址、Line帳號及Mail帳號是否安全。
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