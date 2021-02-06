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假外送真運毒 警逮5人法辦

中央社 / 台中6日電

台中市古姓男子多年前因販毒入監服刑，出獄後重操舊業，看上外送商機，竟讓旗下小弟偽裝為知名外送員，警方偵破這起假外送、真運毒案件，逮補古男及4名運毒小弟移送偵辦。示意圖／Ingimage
台中市古姓男子多年前因販毒入監服刑，出獄後重操舊業，看上外送商機，竟讓旗下小弟偽裝為知名外送員，警方偵破這起假外送、真運毒案件，逮補古男及4名運毒小弟移送偵辦。示意圖／Ingimage

台中市古姓男子多年前因販毒入監服刑，出獄後重操舊業，看上外送商機，竟讓旗下小弟偽裝為知名外送員，警方偵破這起假外送、真運毒案件，逮補古男及4名運毒小弟移送偵辦。

台中市刑大第五隊今天表示，31歲古男多年前因販毒入獄服刑，出獄後不思悔過，重拾販毒舊業，看準時下外送商機，招攬4名小弟，添購知名外送平台的外送箱等物件，讓小弟假扮為外送員，進行毒品交易，躲避警方追查。

警方埋伏多月，日前趁假外送員交易時當場逮獲並查扣毒品，循線逮捕古男及其他成員。警方調查，該集團專門販售K他命、毒咖啡包，透過微信交易聯繫，古男接獲訂單後，再派單給旗下小弟假扮的外送員，在路邊交貨，每趟交易小弟們能拿到100元工資。

警方詢後，將古男以及其他小弟依組織犯罪、販毒罪嫌移送偵辦。

外送員 販毒 毒品

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