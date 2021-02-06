日租套房當隱蔽！茶葉包藏近百公克安毒 男遭法辦

31歲游姓男子，涉嫌在新北市販賣毒品安非他命，且短暫居住日租套房躲避警方查緝，士林分局經長期搜集情資，本月4日持拘票前往新北市板橋區新巨蛋地下室，拘提游男到案，且查獲近1百公克安毒，及疑似販毒所90萬元，全案依毒品危害防制條例送辦。

據悉，游男疑似為小盤毒品商，販售二級毒品安非他命，游將毒品以2兩重的茶葉袋封口包裝，面交販售給多名藥腳，因涉及多起販毒案，檢警持續偵辦中。

游男因失業找不到工作，鋌而走險販毒維生，平日居住在日租套房，且2、3天就換棲身之所，躲避查緝。本月2月4日晚上10時許，警方持搜索票及拘票在新北板橋區新巨蛋地下室停車場，趁游男準備駕駛黑色賓士車之際，上前拘提查緝到案。

警方從游男身上手提包，查獲手機2支、安非他命5包，總毛重約92公克，及疑似販售1公斤安毒所得90萬元等證物。全案依照毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後交保候傳，將持續向上溯源及向下刨根。