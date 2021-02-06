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毒品糾紛持刀闖屋刺傷友人 男逃5天投案殺人未遂起訴
新北市板橋區去年12月13日發生一起凶殺案，51歲陳姓男子在住家遭友人蔡姓男子闖入連刺二刀，蔡男逞凶後逃亡5天，因彈盡援絕沒錢過活，主動向北市派出所投案，板橋警方獲報至北市將蔡男押返警局，警詢後依法送辦。新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴蔡男。
起訴指出，蔡男與陳男之間因毒品交易起糾紛，蔡男主動連繫數次未果，去年12月13日晚上藉酒壯膽，跑到板橋區大觀路2段陳男住家找陳男理論，一進屋便與陳男發生爭執拉扯，蔡母一時氣憤持水果刀猛刺陳男兩刀。
陳男因為左肩和左臂中刀，鮮血直流，陳母見狀，隨即驚呼女兒及女兒的男友幫忙將人拉開，蔡男雖幫忙將陳男扶下樓到大馬路旁等待救護車，卻趁機攔計程車逃離現場。陳男送醫後因左胸氣血胸，一命休克經搶救才順利救回一命。
蔡男逞凶逃亡5天，因彈盡援絕沒錢過活，主動到台北市六張犁派出所投案，板橋警方接獲北市警方通報，將蔡男押返警局，警詢後依法移新北地檢署偵辦。
檢方認為蔡男自102年起多次因吸食毒品被逮，前年4月假釋出獄，去年9月才假釋期滿，仍不知悔改，去年底又因毒品交易糾紛持刀逞凶，日前依殺人未遂罪嫌起訴蔡男，因為累犯並請求新北院加重其刑。
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