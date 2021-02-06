警官緝毒擔心衝撞開槍打傷對象反遭告國賠 法官判免賠

高雄市警苓雅分局員警3年前溯源查捕涉毒的趙姓男子，因趙發動引擎，帶隊的吳姓警官擔心他衝撞員警，開槍擊傷他的右手掌，事後他對吳姓警官、高雄市警局、高雄市政府，提出國賠139萬餘元，高雄地方法院認為警官開槍時機符合警械使用條例，判決免賠。全案可上訴。

苓雅警分局偵查隊吳姓警官在2017年11月14日，率蘇姓、張姓、李姓、龔姓員警追查毒品，在高雄市苓雅區福德三路，攔下趙姓男子的轎車，高喊「警察」，敲窗要他下車，但趙反鎖車門不下車，員警發現他發動引擎，在車頭前的吳姓警官開槍，擊中他的右手掌。吳姓警官與蘇、張2偵查佐手部也受傷。

警方在趙的住處找到第三級毒品一粒眠，將他依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送法辦，高雄地方法院以轉讓偽藥罪，判他10月徒刑。他不服判決，提起上訴，2019年11月高雄高分院改決他轉讓偽藥無罪，後來他認為警方當時沒穿制服，又違反警械使用條例對他開槍，導致他受傷，打民事官司要對開槍的吳姓警官求償，後來又聲請國家賠償，要求吳姓警官、高雄市警局或高雄市政府，賠償139萬餘元。

法官認為，員警站在趙的車輛旁，已表明警察身分，員警近身站在車輛四周，雙方屬於對峙情況，員警根本無從預知他的車輛可能的移動方向，吳姓警官為防趙逃逸、衝撞或其他攻擊行為才開槍，且依彈道重建，射擊角度實為方向盤下緣，射擊時，也刻意避開射向趙的身體及旁邊的員警，堪認具攻擊兼保護他人的手段。