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高雄毒品人口租屋處起衝突 1刀刺進對方心臟釀凶殺命案

聯合報 / 記者邱奕能林保光／即時報導

高雄市永安區昨天發生凶殺命案，康姓男子到同黃姓男子租屋處，雙方發生衝突，黃涉嫌持刀刺殺來訪的康姓男子胸部，1刀刺入心臟，康姓男子倒地死亡，黃即逃離租屋。警方據報到場，發現康已死亡，立即追緝涉案的黃姓男子，直到今天凌晨逮捕黃到案，全案由警方偵辦中。

據了解，43歲的黃姓男子和52歲的死者康姓男子，同被警方列為毒品人口，昨天上午近10點，康姓男子到高雄市永安區光明10巷找黃，2人在黃的臥室起衝突，黃遭康拿木棍打傷，隨手拿放在一旁的刀子，涉嫌朝康姓男子胸部刺去，1刀刺中康的心臟，血流如注，黃見狀馬上逃離自己的租屋，並打電話告訴屋主。

屋主趕去黃的租屋，發現康姓男子倒在臥室，馬上報警，高雄市警岡山分局員警趕抵，找救護車要將康姓男子送醫，但救護人員發現康已當場死亡。

警方追緝逃離租屋的黃姓男子，直到今天凌晨2點30分，在高雄市岡山區壽天路某超商，發現黃姓男子，立即逮捕他查辦。黃稱，康進門後，拿木棍打他，他才拿刀反擊，不料刺中對方的心臟。確實原因仍由警方追查中。

高雄市警岡山分局正查辦涉嫌殺人的男子。記者林保光／攝影
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