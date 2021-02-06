影／今晚我想來點… 販毒集團假冒「吳柏毅」遭警識破

以古男為首的販毒集團，見美食外送穿梭大街小巷，為逃避警方查緝，去年間由所屬成員「小蜜蜂」偽裝知名平台外送員，外送K他命及毒咖啡包，經警逮獲古男及4名送貨員，查扣33包K他命等，台中地檢署依組織犯罪防制條例、及違反毒品危害防制等罪起訴古男等5人，並請法官對古等人宣告應於刑之執行前令入勞動場所，強制工作3年。

台中市刑大表示，去年網路巡邏發現「小蜜蜂」楊男（29歲）涉嫌販毒，偽裝成知名平台外送員躲法眼，交易地點也會選在「進可攻、退可守」的大馬路邊，循線逮獲楊等人。楊嫌坦承「穿這樣比較不會被抓」，想要快速賺錢才鋌而走險，但賣5千元才抽成1百元，「風險太大不好賺」。

另名「小蜜蜂」賴男（27歲）因缺乏交通工具，竟然開著姐姐的車販毒，直到警方登門搜索才曝光，偵辦員警也斥責「不要連累家人」。

起訴書指出，古男（31歲）自去年7月間起，與楊男、賴男、林男（28歲）、張男（25歲）等人組成販毒集團，以通訊軟體微信設立暱稱「憲主席」、「戒不掉運動館」、「UBER EATS」等販毒帳號，再以廣播助手的功能，每日定時向逾百名網友發送含有毒品種類、數量、價格的廣告訊息。

同時排楊男、張男擔任「小蜜蜂」外送毒品，賴男負責與購毒者聯絡，古男負責找尋毒品，並提供資金購入毒品後，交給林男預備販賣，而林負責將古交付的毒品提供給賴，並與賴等人對帳。