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懷疑友人舉報導致入獄 狠心在他家人面前開槍將其擊斃
犯下毒品案的蔡姓男子，懷疑會遭警方逮捕是友人陳姓男子所為，今天凌晨1時許時，蔡到陳高雄鳳山區中山東路上的住家中，向他開了數槍後逃逸，陳因脖子右側中彈，送醫搶救後不治。
據了解， 5年前曾因毒品案件，被警方逮捕的蔡男（60歲），後被法院判18年有期徒刑，蔡提出上訴。不過，因為蔡男懷疑當初落網是多年的友人陳男（58歲）所為，他凌晨時跑到陳在鳳山區中山東路上的住家中，當著陳的妻子鄭姓女子、陳的另一名友人吳姓男子面，對著陳開了數槍後騎機車逃逸。
轄區警、消獲報到場後，緊急將陳男送醫，他因大量出血，在送往高雄長庚醫院後仍於凌晨3點多時急救無效死亡。警方擴大調閱監視器，於今天上午近10點時，在鳳山區中崙一路上的超商發現陳男，立即將他逮捕。
警方當場起獲手槍1支、子彈42發。警詢後將依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。
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