低價賣SWITCH 遊戲機 詐騙集團涉轉讓毒品控制車手提款

陳姓男子涉嫌在臉書以低價兜售SWITCH 遊戲機、麻將桌等商品，誘使民眾購買匯款，實際上則是詐騙手法。陳男甚至轉讓毒品安非他命，給提領次數高的車手，最為獎勵，用以增加詐欺集團收入。北市中山分局，日前循線逮捕陳和3名小弟到案，查扣提款卡及毒品等物，全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

警方日前獲報，有犯嫌在臉書刊登近來最夯的「SWITCH 遊戲機」、「麻將桌」、「按摩椅」、「電子煙」、「牛樟芝」等商品，聲稱二手SWITCH 遊戲機僅6千元，並放上新品照片，誘使民眾購買、轉帳進入指定人頭帳戶，卻遲遲收不到商品。

警方調查，以23歲陳男為首的詐欺集團，有人專門負責撰寫臉書貼文，有人負責擔任車手，待民眾誤以為購買二手品匯款，隨即提領贓款，初估不法所得約57萬1755元。

陳男為避免車手黑吃黑，拿出安非他命毒品當作「獎勵」涉嫌無償轉讓毒品給旗下車手，同時也當作激勵車手多外出提款，增加集團收入。

中山分局獲報後，日前在中山區以及萬華區逮捕陳嫌等4人，並查扣人頭金融卡8張、手機4支、毒品安非他命毛重約5.47公克，及吸食器等證物，警方訊後依詐欺、毒品、組織等罪嫌送辦。