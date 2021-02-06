下藥設局謊稱商人積欠千萬賭債 北市警掃黑逮竹聯大哥

以竹聯幫大哥自居的姜姓男子（40歲），去年陸續結識大陸經商的沈姓男子（37歲）以及宜蘭搬家公司小開葉姓男子（42歲），他覺得有機可乘，以開趴為由，設局下藥再謊稱對方與他對賭慘輸千萬，沈、葉遭拘禁被逼簽本票。台北市刑大偵三隊接獲報案，日前攻堅逮人。

警方指出，姜嫌自居黑道大哥，與同夥、小弟組成暴力討債集團，平常混跡新北三重、蘆州一帶，去年他陸續結識沈、葉兩人後先是刻意交好，其實是決定設局坑殺兩人。

姜嫌的慣用手法，是聲稱要在汽車旅館開趴，邀請被害人參加，被害人到場，飲料酒水卻被加入鎮定劑、迷幻藥，當場感到昏迷暈眩，等到清醒時，姜嫌立即恫嚇：「剛才對賭擲骰子，你輸了不少」，要被害人償還賭債。

沈男在陸經商，因疫情關係返台，他被姜嫌等人設局，遭對方開口償還上千萬元賭債，不付錢就被拘禁數小時，最後沈先付2百萬元，又簽下本票才脫身。

葉姓男子同樣遭設局，身上現金被搜刮，最後被迫簽下本票，姜嫌從去年起不斷對沈、葉追債，2人只好報警處理。