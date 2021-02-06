高雄旗山逼吃糞便案主嫌抓到了 法院裁定羈押

高雄市朱姓男子上月遭人強押至杉林公墓逼吃排泄物，警方今天宣布偵破，40歲呂姓男子是全案主嫌，另糾眾開車撞壞陳姓男子住家大門，犯案時都會破壞現場錄影監視器，呂嫌與同夥共2人聲押獲准。

朱姓男子與人因毒品案衍生金錢糾紛，上月27日，朱男被數名男子限制行動，被帶往杉林偏僻公墓逼吃穢物，噁心過程被錄影上傳，由橋頭地檢署檢察官李奇哲指揮偵辦。

檢警在第一時間找到三名涉案男子，呂姓主嫌呼之欲出，直至2月3日持拘票及搜索票將呂嫌與另三人拘捕到案，呂嫌還持有海洛因、K他命等毒品。

警方調查，呂嫌不僅糾眾將人帶至山區凌虐，另在1月初帶人去陳姓男子住家索取報護費，陳男不在家，呂率眾開車撞壞大門，陳宅門口監視器還被砸毀，家中兩老害怕報案。