聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄旗山逼吃糞便案主嫌抓到了 法院裁定羈押
高雄市朱姓男子上月遭人強押至杉林公墓逼吃排泄物，警方今天宣布偵破，40歲呂姓男子是全案主嫌，另糾眾開車撞壞陳姓男子住家大門，犯案時都會破壞現場錄影監視器，呂嫌與同夥共2人聲押獲准。
朱姓男子與人因毒品案衍生金錢糾紛，上月27日，朱男被數名男子限制行動，被帶往杉林偏僻公墓逼吃穢物，噁心過程被錄影上傳，由橋頭地檢署檢察官李奇哲指揮偵辦。
檢警在第一時間找到三名涉案男子，呂姓主嫌呼之欲出，直至2月3日持拘票及搜索票將呂嫌與另三人拘捕到案，呂嫌還持有海洛因、K他命等毒品。
警方調查，呂嫌不僅糾眾將人帶至山區凌虐，另在1月初帶人去陳姓男子住家索取報護費，陳男不在家，呂率眾開車撞壞大門，陳宅門口監視器還被砸毀，家中兩老害怕報案。
警方指出，呂嫌等4人在旗山地區為非作歹，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品、殺人未遂、恐嚇、妨害秩序等罪嫌送橋檢，呂姓主嫌與陳嫌聲押獲准。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言