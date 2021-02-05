賣毒咖啡包3年不法獲利約5.4億 檢方起訴毒品集團11人
周姓男子組織的「目鏡販毒集團」，3年前開始製造「彩虹小惡魔毒品咖啡包」，並在酒店、KTV等場所販售販售，經嘉義地檢署指揮偵辦，去年10月偵破，檢方今天依組織犯罪及毒品罪嫌，起訴陳、林、黃姓男子等11人，具體求刑8年至20年徒刑，估算該集團產製造超過362萬5000包毒品，不法獲利約5.4億元，周姓主嫌在逃通緝中。
起訴書指出，周姓主嫌（綽號目鏡、發哥），夥同陳、盧、黃等多人，3年前建立「目鏡集團販毒組織」，並自創毒品咖啡包專有品牌，還委託專人設計並請廠商訂製「彩虹小惡魔」包裝袋，區隔毒品咖啡包市場地位及口碑。
販毒集團以精細、嚴密、複雜分工、上下垂直整合、集團組織各部門僅單向聯絡，製造、運輸、販賣「彩虹小惡魔毒品咖啡包」，並藉由手機等通訊軟體，向酒店、KTV人員介紹、推銷，透過中、小盤藥頭販售、小蜜蜂運送毒品。
犯嫌林男等人受周男指揮，在嘉義縣東石鄉、朴子市、彰化縣溪州鄉、大城鄉租屋，作為「彩虹小惡魔毒品咖啡包」生產製造工廠，以果汁粉倒入分裝機後，加入俗稱喵喵的毒品甲基甲基卡西酮，或俗稱一粒眠的硝甲西泮毒品後，裝填入「彩虹小惡魔咖啡包」包裝袋後，載至倉庫藏放、伺機販售。
檢方指出，推估「目鏡販毒集團」自107年7月起約產製362萬5000包「彩虹小惡魔毒品咖啡包」，產值高達14億5000萬元，不法獲利達5億4000萬元。
嘉義地檢署指揮嘉縣刑大等單位偵蒐監控近半年，去年10月16日上午，發現疑嫌到嘉義縣倉庫取原料，立即連線動員100餘名警力，在嘉義縣、彰化縣等7個地點進行搜索，共扣得小惡魔包裝袋12箱共36萬包、新興毒品原料、副原料共2000多公斤，研磨機、粉碎機、果汁機、封口機、真空包裝機、研磨臼杵、攪拌盤、夾鏈袋、磅秤、遙控器、監視器、現金12萬1000元等物。
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