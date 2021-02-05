拿假鈔和大哥買毒品遭毆致死 北市千警大掃黑逮六百人

台北市警察局配合警政署，從1月28日起，執行今年第1次全國「同步掃黑行動」專案，針對犯罪集團暴力討債、隱身特定政黨、或從事販毒及恐嚇取財等不法犯罪行為，強力掃蕩及查緝，共計檢肅到案涉嫌犯罪組織案6件共27人，另查獲各類犯罪（含槍砲、強盗、搶奪及毒品等案件）犯嫌共計621人、並查扣不法利得，這次掃黑專案動員警力數共計984人。

這次掃黑行動中，北投警分局破獲天道盟太陽會組織犯罪案件，嫌犯找來年輕貌美女子設局仙人跳，強押被害人到陽明山痛毆，警方逮捕涉嫌人；另外發生在去年底文山區鄭姓男子被凌虐致死案，警方也序逮捕涉嫌的幫派人士。

警方指出，廖姓男子（43歲）自稱是天道盟太陽會大哥，去年他找來22歲的高姓女子，設局引誘27歲的黃姓男子，高女帶黃男返家後，高女就聲稱自己被性侵。

廖嫌等人立即出現，要求黃付1百萬私了，黃苦苦哀求，最後降為5萬元，但黃仍付不出來，被帶到陽明山控制行動，但黃還是付不出錢，最後廖嫌無奈放人，轄區警方獲報後，逮捕廖嫌等6人到案。

去年12月，文山區鄭姓男子遭人痛歐致死，當時有四名年輕人涉入其中，其中一人跳出來認罪；不過台北市警方懷疑內情不單純，調查後發現死者鄭姓男子（25歲），向十五分周姓大哥（26歲）購買價值兩百萬元的毒品，但鄭膽大包天，竟以199萬假鈔混充1萬元現金和大哥交易。

周嫌發現自己被騙，將鄭帶往文山區堂口，與小弟用棍子痛歐鄭，不料鄭卻被毆打致死，送醫急救後仍搶救不治，警方發現詳情後，日前攻堅逮人，查獲1千多包毒品，訊後將周男等7人依組織、恐嚇、殺人以及毒品等罪嫌送辦。

除此之外，南港警分局偵破以何嫌為首的暴力犯罪集團，檢肅到案何嫌及成員等共4人，全案移送台北地檢署偵辦。士林警分局偵破以蔡嫌為首的暴力犯罪集團，檢肅到案蔡嫌及成員等共4人，全案移送士林地檢署偵辦。