聽新聞
test
0:00 / 0:00
安博等3家機上盒機房、經銷商被抄 電視台控侵權10億
安博、EV、瘋潮唱機上盒提供未獲授權的國內外電視頻道節目，國內10家、日本5家電視台去年底提告被侵權10億元；刑事局上月起查獲2處安博機房、4家機上盒經銷商，拘提、通知尤姓男子等9名業者依著作權法、妨害電腦使用罪嫌送辦。
刑事局執行淨頻專案，這次查扣機上盒778台、伺服器主機9台，查抄安博機房斬斷6個頻道，但安博有上千頻道，其中99個被控侵權，持續追查安博、EV、瘋潮唱等機房。
警方說，業者在國內架設電信機房放置伺服器主機，上網破解電視台編碼訊號傳輸美國主機，再回傳國內機上盒，由經銷商販售機上盒供用戶觀看。
刑事局電信偵查大隊、保二警察總隊刑警大隊追查，上月14日至本月1日在新北、桃園、台中市行動，查獲尤姓（40歲）、黃姓（45歲）男子分別經營安博機房，並查獲安博經銷商林姓（38歲）、林姓（30歲）男子，與EV經銷商吳姓男子（46歲）等4人，以及瘋潮唱經銷商蔣姓男子（47歲）。
尤、黃稱僅出租IP服務，對盜取節目內容不知情；經銷商多稱販賣機上盒，但不負責內容。
國內民視、東森、TVBS、三立、年代、壹電視、中天、八大、非凡、緯來，與日本TBS、FUJI TV、NTV、WOWOW、TVAsahi等電視台，去年12月分別委任中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構向電偵、保二提告。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言