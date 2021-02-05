快訊

COVAX談判盡量避中國疫苗？ 陳時中回應了

首批AZ疫苗月底配送 陳時中曝最快這時間在台施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「館長案」槍手否認殺人 黃國昌：民代介入特別接見

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北地檢署偵辦「館長」陳之漢槍擊案，查出竹聯幫寶和會成員涉嫌重大，其他幫眾也涉多起刑案，去年底依殺人未遂、恐嚇取財和組織等罪起訴11人；新北地院今天開庭審理，槍手劉丞浩否認槍擊殺人犯意，寶和會大組長施俊吉也否認所有犯行；館長陳之漢律師委任黃國昌出庭旁聽後，爆有民代介入利用特別接見會見犯人，及安排律師送安家費，將全力協助配合檢察官追查清楚，讓寶和會幕後不法分子接受應有的法律制裁。

館長槍擊案今天新北地院開庭審理，槍手劉丞浩否認槍擊殺人犯意，強調朝館長連開3槍，都是朝向右手及右腿，並非致命部位；針對法官詢問劉在去年7月報名繳費加入館長位於林口健身館會員的當天，手機也同時加入律師的連繫電話一事，劉丞浩也表示兩者之間並無關連，也否認於案發前曾向友人交待要幫忙照顧弟弟及送安家費。寶和會大組長施俊吉今天出庭時也全盤否認所有犯行。

館長陳之漢律師委任黃國昌出庭旁聽後，爆有民代介入利用特別接見會見犯人，及安排律師送安家費，將全力協助配合檢察官追查清楚，讓寶和會幕後不法分子接受應有的法律制裁。

館長槍擊案今天開庭審理，槍手劉丞浩否認槍擊殺人犯意，館長陳之漢律師委任黃國昌爆有民代介入，利用特別接見會見犯人，及安排律師送安家費，將全力協助配合檢察官追查清楚。記者王長鼎／攝影
館長槍擊案今天開庭審理，槍手劉丞浩否認槍擊殺人犯意，館長陳之漢律師委任黃國昌爆有民代介入，利用特別接見會見犯人，及安排律師送安家費，將全力協助配合檢察官追查清楚。記者王長鼎／攝影

館長 律師 槍擊

延伸閱讀

館長宣布贊助丁特《英雄聯盟》戰隊 隊服將秀「惡名昭彰」Logo

影／上次殺不死？ 館長曝「恐怖風聲」：誰幫我報仇就給3千萬報答

冒用網友名義恐嚇館長陳之漢 男子故意嫁禍於人被訴

「533」評斷哪些法官要懲戒？ 司法院指非法資料汙名化

相關新聞

安博等3家機上盒機房、經銷商被抄 電視台控侵權10億

安博、EV、瘋潮唱機上盒提供未獲授權的國內外電視頻道節目，國內10家、日本5家電視台去年底提告被侵權10億元；刑事局上月...

影／「館長案」槍手否認殺人 黃國昌：民代介入特別接見

新北地檢署偵辦「館長」陳之漢槍擊案，查出竹聯幫寶和會成員涉嫌重大，其他幫眾也涉多起刑案，去年底依殺人未遂、恐嚇取財和組織...

嗆女外送員風波未了！不滿被指黑道 富王鴨肉店告30網友

台中富王鴨肉店王姓店長嗆女外送員「毛長齊再出來講話」等語，被網友封為「毛齊哥」，並在網路引發一連串風波，上個月他出面連1...

嘉檢查農漁會賄選編高額檢舉獎金 已掌握多起情資

嘉義地檢署因應110年農漁會選舉查察，防制轄區金錢、暴力及假訊息等介入，「查察賄選及暴力執行小組」今天揭牌成立，即日起2...

台南車禍釀6死 市府：將加強超速取締、增設監視器

台南市安南區台江大道1日深夜發生6死車禍，家屬質疑路不平，不過台南市府表示路面並無明顯落差，未來將加強超速取締、增設監視...

彰化掃黑27人到案 包括天道盟前不倒會長謝通運保鑣

彰化縣警察局配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，共計檢肅天道盟、竹聯幫等治平目標2人及手下成員25名到案，涉及恐嚇取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。