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影／「館長案」槍手否認殺人 黃國昌：民代介入特別接見
新北地檢署偵辦「館長」陳之漢槍擊案，查出竹聯幫寶和會成員涉嫌重大，其他幫眾也涉多起刑案，去年底依殺人未遂、恐嚇取財和組織等罪起訴11人；新北地院今天開庭審理，槍手劉丞浩否認槍擊殺人犯意，寶和會大組長施俊吉也否認所有犯行；館長陳之漢律師委任黃國昌出庭旁聽後，爆有民代介入利用特別接見會見犯人，及安排律師送安家費，將全力協助配合檢察官追查清楚，讓寶和會幕後不法分子接受應有的法律制裁。
館長槍擊案今天新北地院開庭審理，槍手劉丞浩否認槍擊殺人犯意，強調朝館長連開3槍，都是朝向右手及右腿，並非致命部位；針對法官詢問劉在去年7月報名繳費加入館長位於林口健身館會員的當天，手機也同時加入律師的連繫電話一事，劉丞浩也表示兩者之間並無關連，也否認於案發前曾向友人交待要幫忙照顧弟弟及送安家費。寶和會大組長施俊吉今天出庭時也全盤否認所有犯行。
館長陳之漢律師委任黃國昌出庭旁聽後，爆有民代介入利用特別接見會見犯人，及安排律師送安家費，將全力協助配合檢察官追查清楚，讓寶和會幕後不法分子接受應有的法律制裁。
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