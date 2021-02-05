彰化掃黑27人到案 包括天道盟前不倒會長謝通運保鑣

彰化縣警察局配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，共計檢肅天道盟、竹聯幫等治平目標2人及手下成員25名到案，涉及恐嚇取財、敲榨勒索，其中的天道盟不倒會二林分會李姓分會長，更是當年被狙殺的天道盟不倒會會長謝通運的保鑣，如今坐大當上大哥，警方並查扣471萬元現金、槍械棍棒、勞士士名表13支及5輛雙B轎車，訊後，依組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

警方指出，其中被檢肅到案的天道盟不倒會二林分會長李姓會長，是不倒前會長謝通運的司機兼保鑣。謝通運是在1993年9月，於芳苑鄉產業道路返家之際，黃主旺、謝惠仁等人分持M-16步槍、手槍掃射身亡。李在謝通運死亡後，創立天道盟不倒會二林分會，並以二林分會會長自居，近年來持續在彰化縣二林鄉、溪湖鎮一帶持續吸收年輕人作為旗下成員，並在天道盟其他成員公祭場合，以「二林不倒會」作為參加單位。

警方表示，欲加入天道盟不倒會二林分會，必須由陳姓副會長等幹部分別審核通過，且不得擅意離開幫派，否則將會遭到毆打等暴力犯行，目前該幫派持續吸收成員壯大中，且積極以暴力性手段恐嚇遭放高利貸款或藉勢藉端對被害人恐嚇取財、敲詐勒贖。

彰化縣警察局在蒐報後，發現李嫌對被害者誆稱所購得車輛是贓車，再率眾多次向被害者恐嚇取財，到被害者住家潑漆，另教唆旗下成員駕車衝撞被害者親友等犯行；另又多次與旗下成員共謀，以假車禍、假造車輛失竊等情形，向保險公司詐領保險理賠金。

彰化警方蒐報之後，本月3日由彰化地檢署檢察官蔡勝浩指揮，兵分16路，採取拂曉攻擊，在睡夢中分別在住處床上壓制檢肅對象，包括拘提首惡的天道盟不倒會二林分會李姓會長、陳姓副會長、溪湖分支楊姓副會長，及旗下鐘姓等11名成員到案，並在搜索一處地點，查獲另4人，合計到案人數16名，另搜索扣案證物有465萬元現金、港幣1萬3000元、 4輛BENZ及1輛BMW 、勞力士等手錶13支、天道盟不倒會徽章、模擬槍2枝、子彈等。