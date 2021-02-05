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槍擊案部分犯嫌翻供 館長向槍手喊話：供出真兇願和解

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照
「館長」陳之漢。圖／聯合報系資料照
館長陳之漢昨天晚間在臉書PO出一紙聲明書，向去年8月朝他近距離連開三槍的槍手劉丞浩與其大哥施俊吉等人喊話，表示若兩人供出幕後計畫主使者，他願與兩人和解，請求法院從輕量刑。

館長去年8月在位於林口地區的自家健身房門前遭劉丞浩持槍連開三槍，檢警調查後，發現館長因經營健身事業並跨足其他商品買賣遭致殺機，有人高額委託竹聯幫寶和會殺人，由劉的大哥，即寶和會中階幹部施俊吉策劃，並交由劉執行。去年12月檢方依殺人未遂偵結，對劉丞浩、施俊吉提起公訴。

日前陳之漢在直播中自曝，又接到道上風聲傳出，「上次殺館長不成，第二波一定打到他死為止」，讓他既憤怒又害怕，事情發生不久後總統蔡英文、新北市警局長黃宗仁也赴其位於林口的直播間探訪。據傳，陳的友人向他轉述，放話的是天道盟美鷹會，為的是地下拳擊之事。

陳之漢在聲明中提到，新北地院本月1日開庭審理此案時，部分被起訴共犯當庭翻供，否認受寶和會指使，持續隱瞞真相，掩蓋寶和會多年來的不法行為；館長向施俊吉與劉丞浩喊話，表示若兩人供出幕後真兇，他願意和解，並請求法院從輕量刑。

「館長」陳之漢聲明書。圖／翻攝自館長臉書粉絲專頁
「館長」陳之漢聲明書。圖／翻攝自館長臉書粉絲專頁

館長 陳之漢 施俊吉

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