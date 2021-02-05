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網站收購模型槍、槍枝零組件 警循線住家破獲改造工廠
基隆市刑大偵三隊執行網路巡邏時，發現黃姓男子在網站上到處洽詢要購買模型槍本體、槍枝零組件及改造工具等物，有非法改造槍枝之嫌。日前向高雄地方法院聲請搜索票，在黃男要外出用餐逮人進屋搜索，發現有如地下兵工廠，查獲2把改造完成左輪手槍、MP371手槍，另有模擬槍5把、改造工具一批。
基隆市警局今天指出，執行「全國同步掃黑」專案行動，市刑大偵三隊在網路巡邏時，發現黃姓男子於各大網站上，到處洽詢要購買模型槍本體、槍枝零組件及改造工具等物，有非法改造槍枝之嫌。
市刑大與第一分局、第二分局、刑事警察局偵二大隊、高雄市政府警察局三民第一分局共組專案小組，蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，見時機成熟，日前徹夜在黃男高雄住家外埋伏，利用他準備外出用餐之際，控制後入屋搜索，發現住家有如地下兵工廠，當場查獲已改造完成之左輪手槍、MP371手槍各1把、模擬槍5把、改造工具一批。
市警局說，執行「全國同步掃黑」專案行動到今天，破獲地下兵工廠1處、檢肅幫派成員12名，並針對各分局轄內幫派成員經常聚集地點或易生治安事故的娛樂視聽場所執行威力掃蕩，偵破各類刑案34件45人。
另外，市刑大偵一隊上月18日查獲林姓嫌犯等11人涉及靈骨塔投資詐騙案件，向上溯源查出幕後主嫌，為具有竹聯幫背景的王姓男子，經提報為治平目標，也在日前拘提到案，移送基隆地檢署複訊後，向法院聲請羈押獲准，全案共已羈押11名嫌犯。
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