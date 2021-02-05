影／中市警春節前掃蕩黑幫 逮4治平目標及共犯25人

台中市警局為了在春節前夕淨化社會治安，遏阻街頭暴力鬥毆案件、防制黑道幫派分子伺機而動，讓市民好過年。自1月28日起至2月3日止為期7日，執行同步掃黑專案行動，並報請台中地檢察署指揮偵辦，共計檢肅治平專案目標4人、組織共犯25名成員到案，並查獲改造手槍2枝、武士刀2把、金屬伸縮甩棍4支、鋁棒3支、電擊棒3支、空氣槍、玩具槍、鎮暴槍、蝴蝶刀等贓證物，檢警合作有效打擊黑道幫派勢力。

中市刑事警察大隊第三偵查隊檢肅廖姓男子，於去年間與相關被害人共同經營某公司，然管理模式係以黑道方式經營，如遇有員工做錯事或欲提離職，即會糾眾毆打員工或揚言對家屬不利，另外吸收及招攬成員以擴大勢力，讓被害人敢怒而不敢言。

刑事警察大隊第四偵查隊檢肅林姓男子，該男子去年間與相關被害人因財務問題，藉勢藉端恐嚇被害人取財。為了達到目的，不惜以任何暴力、威脅手段脅迫相關被害人等乖乖就範，甚至要脅性命做為代價。本次掃黑專案，有效打擊是類暴力組織橫行囂張氣燄。

太平警分局2月3日查獲以張姓嫌犯為首及共犯12人之暴力集團，該集團首腦張嫌以敲詐、恐嚇等名目成立犯罪組織，縱橫台中各區吸收年輕成員加入，並從事相關不法行為而獲利，惟當中只要有成員不聽從，或是欲脫離該犯罪集團，即會遭遇到毆打、暴力等對待，使被害人不敢反抗。

霧峰警分局2月1日查獲李姓犯嫌及共犯4人之暴力集團，案緣因渠等過往與被害人有財務糾紛產生嫌隙，經李嫌等人策劃下，教唆小弟到被害人住處開槍，案經霧峰分局數月偵查，循線查獲幕後主使者李嫌及相關組織成員。