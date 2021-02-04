影／春節前掃蕩黑幫 三大幫派被逮45人

新北警方春節前配合警政署及自辦同步掃黑專案行動，發動兩波掃蕩黑幫行動，檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟等幫派分子，共逮捕45人，查獲各式槍彈及毒品。

為防制幫派組合藉由各項名義吸收青少年從事不法行為或參與幫派組合活動，及淨化全國農漁會選前治安，新北市警局於1月17日起一連3天執行「自辦同步掃黑行動」專案，針對新北市轄區175處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟等幫派分子共4案21人到案，警詢後依違反組織、妨害自由、恐嚇取財及詐欺等罪嫌送辦。

新北市警方自1月28日起配合警政署執行「全國同步掃黑專案行動」，截至2月3日止，共檢肅竹聯幫、四崁幫及其他幫派組合分子首惡4人、成員20人，涉違反恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺及槍砲、毒品等置罪嫌，查扣改造槍械5把、子彈100多顆及各式毒品。

新北市刑大及新莊警方鎖定「竹聯幫雷堂」分會長陳姓男子（24歲）帶領旗下成員假借商家口氣態度不佳，並以幫派分子自恃，率領小弟砸店鬧事，惡性重大，本月2日檢肅陳男等6人到案，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

竹聯幫仁堂林姓男子（21歲）受託處理糾紛，涉嫌指揮成員前往被害人經營的檳榔攤，毀損店家桌子、冰箱，玻璃等物，中和警方將李嫌等11人以涉犯毀損、強制、恐嚇等罪名檢肅到案並依法送辦。

新北市刑大並檢肅竹聯幫仁堂幹部許姓男子（30歲）等6人，瑞芳警分局檢肅四坎幫派分子廖姓男子（30歲）等4人暴力滋事集團，展現警方打擊不法黑幫決心。

新北市警局表示，防疫期間執法沒有空窗期，絕不容許黑道幫派在轄內任何不法活動，如有發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及幕後涉及的幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送，貫徹新北市長侯友宜對「幫派零容忍」的堅定立場，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存各項金流，瓦解危害治安幫派組合，讓新北市民安居樂業。